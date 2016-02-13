نماینده شطرنج ایران بدون برد و باخت در گرندی پری بانوان جهان

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم رقابتهای گرندپری شطرنج بانوان جهان روز پنجشنبه بابرگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی در محل فدراسیون آغاز شد و طی آن رقابت ۱۲ استاد بزرگ شرکت کننده در این مرحله از مسابقات و از جمله سارا خادم الشریعه که تنها نماینده ایران است، به طور رسمی آغاز شد.

خادم الشریعه که در مرحله نخست این رقابت ها در موناکو فرانسه نیز حضور داشت، در دور نخست این مرحله از مسابقات موفق شد استاد بزرگ بانوان زاگنیدزه از گرجستان را متوقف کند و قدم نخست را محکم بردارد. همچینین در این مرحله آنتوانتا استفانوا از بلغارستان مقابل نینو باتسیاشویلی ازگرجستان به نتیجه تساوی رضایت داد. شوئه ژائو از چین مقابل هومپی کونرو هندوستان شکست خورد. ناتالیا ژوکوا از اوکراین مقابل ولنتینا گونینا روسیه به پیروزی رسید. دروناوالی هاریکا از هند مقابل ناتالیا پوگونینا از روسیه شکست خورد و پیا کراملینگ از سوئد نیز مقابل ونجون جو چینی شکست خورد.

در ادامه این مسابقات و در دور دوم نیز روز گذشته دور دوم ساراسادات خادم‌ الشریعه به مصاف دروناوالی هاریکا، نفر یازدهم رنکینگ جهانی از هند رفت و موفق شد این استاد بزرگ را که سابقه قهرمانی در شطرنج بانوان آسیا را دارد متوقف کند. در این مرحله ولنتینا گونینا از روسیه مقابل نانا دزاگنیدزه از گرجستان شکست خورد. پیا کراملینگ از سوئد مغلوب ناتالیا پوگونینا از روسیه شد. آنتوانتا استفانوا از بلغارستان برابر شوئه ژائو از چین به نتیجه تساوی رسید.

دیگر اینکه هومپی کونرو از هند مقابل ناتالیا ژوکوا از اوکراین به نتیجه تساوی رسید. ونجون جو از چین برابر مینوباتسیاشویلی از گرجستان مساوی کرد. خادم الشریعه از کشورمان مقابل دروناوالی هاریکا از هندوستان به نتیجه تساوی رسید.

مرحله دوم مسابقات شطرنج گرندپری بانوان امروز شنبه با برگزاری دیدارهای روز سوم در تهران پیگیری می شود. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

* مینوباتسیاشویلی از گرجستان- شوئه ژائو از چین

* آنتوانتا استفانوا از بلغارستان- ناتالیا ژوکوا از اوکراین

* هومپی کونرو از هند - نانا دزاگنیدزه از گرجستان

* ولنتینا گونینا از روسیه - برونا والی هاریکا از هند

* سارا خادم الشریعه - پیا کراملینگ از سوئد

* ناتالیا پوگونینا از روسیه - ونجون جو از چین