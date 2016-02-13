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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۳۴

رایزنی تلفنی «جو بایدن» و «عبدالله دوم» درباره سوریه

رایزنی تلفنی «جو بایدن» و «عبدالله دوم» درباره سوریه

معاون رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با پادشاه اردن با وی در خصوص آخرین تحولات بحران سوریه گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا و عبدالله دوم پادشان اردن به صورت تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، بحث و تبادل نظر پیرامون آخرین تحولات مربوط به بحران سوریه محور گفتگوی تلفنی میان بایدن و عبدالله دوم بود.

بنابر اعلام رسانه های عربی، دو طرف همچنین در خصوص نشست بین المللی مونیخ درباره سوریه و همچنین مبارزه با داعش با یکدیگر گفتگو کردند.

گفتنی است، قرار است عبدالله دوم روز ۲۵ ماه جاری میلادی (۶ اسفند) به منظور دیدار با مقامات آمریکایی به واشنگتن سفر کند.

کد مطلب 3050621

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