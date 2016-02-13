سپاه در برابر هرگونه تهدید ونفوذ دشمن درنگ نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت‌الاسلام عبدالنبی صداقت با بیان رشادتهای رزمندگان منطقه دوم نیروی دریایی سپاه و تبریک به خاطر مجاهدت و پیروزی در دستگیری ۱۰ نفر از تفنگداران آمریکا در جزیره فارسی اظهار داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با آمادگی کامل در برابر هرگونه تهدید و نفوذ دشمن درنگ نخواهند کرد و تا پای جان جهت حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب ایستاده‌ است.

نماینده ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: توصیفی که رهبری از خطه جنوب داشتند امروز با اقدام شجاعانه پاسداران نیروی دریایی سپاه کامل شد و روحیه جهاد و شهادت و ایستادگی در برابر جبهه کفر در این خطه بیشتر می‌شود.

حجت لاسلام صداقت اعلام کرد: انقلاب اسلامی به‌عنوان میراث گرانبهای حضرت امام(ره) و شهدا در اختیار ما قرار دارد و ما به‌عنوان پاسدار انقلاب اسلامی موظف به پاسداری از میراث و ارزش های جاودانه انقلاب هستیم.

حجت الاسلام صداقت همچنین،خاطرنشان کرد: توطئه علیه انقلاب اسلامی ایران توهم نیست بلکه یک حقیقت است و دشمنان از ابتدای انقلاب تاکنون به هر حیله و ترفندی متوسل شده‌اند تا به انقلاب آسیب وارد کنند‌ ولی به خواست خدا، رهنمودهای داهیانه رهبری معظم انقلاب و بصیرت و هوشیاری مردم موفق نگردیده اند.

نماینده ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه ،با بیان این نکته که دشمن از دو طرح برای ضربه زدن به انقلاب ایران استفاده می‌کند، افزود: یک طرح برخورد سخت بود که به اشکال مختلف با مدافعان نظام درگیر شده اند و جنگ تحمیلی و تهدیدات نظامی نمونه بارز آن است ،تلاش برای تغییر هویت انقلاب اسلامی نیز که با طرح نفوذ دنبال می‌شود یکی از نقشه‌های شوم و بسیار خطرناک دشمن است.

حجت الاسلام صداقت اظهارداشت: طرح نفوذ و ضربه زدن به انقلاب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بوده و انقلاب اسلامی در این راه با تمام توان ایستاده است، در نظام ولایی محور، ملاک و معیار ولایت فقیه است و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اصل و اساس است و مسئولان و دلسوزان نظام و خانواده شهدا باید به نسخه راهبردی مقام معظم رهبری عمل کنند.

نماینده ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت:انتظار خیرات و برکات از طرف آمریکا و حل تمام مشکلات به دست آنان چیزی جز ساده‌اندیشی و غرض‌ورزی نیست. امروز در دنیا به‌ جز فرزندان امام خمینی(ره) و پیروان رهبری کسی جرأت اسیر کردن سربازان مسلح آمریکایی را ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین صداقت خاطرنشان کرد: در جریان انتخابات باید هوشیار و آگاه بود و با استفاده از فرمایشات رهبری معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی ) مواظب باشیم مجلسی دلسوز و استکبارستیز تشکیل شود. باید در مورد انتخاب افرادی که وابسته به سران فتنه هستند و با آنان عکس می‌گیرند و به آن افتخار می‌کنند هوشیار و آگاه باشیم. مردم باید در انتخابات پیش رو با ملاک و معیار قرار دادن بصیرت سیاسی و تبعیت از رهبر معظم انقلاب پای صندوق‌های رأی حاضر شوند.