دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون ۸۹ هزار و ۴۶۹ نفر در این دوره ها ثبت نام کرده اند و ظرفیت پذیرش حدود ۳۰۵ هزار نفر نیز اعلام شده است.
وی افزود: داوطلبان تا ساعت ۲۴ امشب ۲۴ بهمن ماه فرصت دارند تا در این دوره ها ثبت نام کنند و می توانند در این فرصت به اصلاحات دفترچه راهنمای پذیرش نیز توجه کنند.
توکلی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به اعلام دانشگاه جامع علمی - كاربردی مبنی بر پذیرش در رشتههای جدید برخی از مراكز علمی كاربردی در صورت وصول فهرست این رشتهها، از سوی سازمان سنجش منتشر می شود.
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