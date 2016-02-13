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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۱۳

ثبت نام ۸۹ هزار نفر ؛

امشب آخرین مهلت ثبت نام کاردانی‌های علمی کاربردی

امشب آخرین مهلت ثبت نام کاردانی‌های علمی کاربردی

مهلت ثبت نام در پذیرش دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن ۹۴ ساعت ۲۴ امروز شنبه ۲۴ بهمن پایان می‌یابد.

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون ۸۹ هزار و ۴۶۹ نفر در این دوره ها ثبت نام کرده اند و ظرفیت پذیرش حدود ۳۰۵ هزار نفر نیز اعلام شده است.

وی افزود: داوطلبان تا ساعت ۲۴ امشب ۲۴ بهمن ماه فرصت دارند تا در این دوره ها ثبت نام کنند و می توانند در این فرصت به اصلاحات دفترچه راهنمای پذیرش نیز توجه کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به اعلام دانشگاه جامع علمی - كاربردی مبنی بر پذیرش در رشته‌های جدید برخی از مراكز علمی كاربردی در صورت وصول فهرست این رشته‌ها، از سوی سازمان سنجش منتشر می شود.

کد مطلب 3050631
زهره بال

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