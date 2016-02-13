تقابل ایران و عراق برای صدرنشینی/ احتمال رویارویی با عربستان!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران که در دو بازی گذشته خود در مسابقات جام ملتهای آسیا به پیروزی پرگل دست یافته بود، فردا یکشنبه در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف عراق خواهد رفت تا تکلیف صعود به عنوان تیم صدرنشین یا تیم دوم مشخص شود.

ایران در اولین گام موفق شد تیم اردن را با ۶ گل شکست بدهد و در بازی دوم برابر چین با نتیجه پرگل ۷ بر صفر حریفش را شکست داد تا با ۶ امتیاز و تفاضل گل ۱۳ در صدر جدول قرار بگیرد.

تیم عراق هم برابر اردن و چین به پیروزی رسید ولی با تفاضل گل ۶ در رده دوم قرار دارد تا سرنوشت صعود به عنوان تیم اول یا دوم به بازی با ایران بکشد. کادر فنی ایران در دو بازی گذشته سعی داشت به تمام بازیکنان بازی بدهد تا خستگی بازیکنان در دیدارهای بعد مشکل‌ساز نشود.

تیم صدرنشین این گروه در مرحله بعد باید به مصاف تیم دوم گروه اول برود. در واقع اگر ایران در این گروه صدرنشین شود با یکی از سه تیم عربستان، قرقیزستان و یا لبنان در مرحله بعدی بازی خواهد کرد.

تیم دوم این گروه هم به مصاف تیم اول گروه A که ازبکستان است، خواهد رفت.

دیدار ایران و عراق از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه ازبکستان شهر تاشکند برگزار خواهد شد.