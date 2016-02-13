لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ماده ۲۶ لایحه احکام برنامه ششم توسعه در خصوص زنان و خانواده مبهم است، گفت: محتوای این بند از لایحه احکام توسعه با اولویت ها و نیازمندی های زنان و خانواده نسبتی ندارد.

وی افزود: در کمیسیون فرهنگی مجلس توضیحاتی از نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواسته شده، اما نمایندگان از جزییات هزار صفحه اسناد پشتیبان برنامه ششم که در دولت تهیه شده است اطلاعی ندارند. از سوی دیگر مواد ۲۲۷ و ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه در موضوع زنان و خانواده هم هنوز اجرایی نشده است، بنابراین نیاز است این مواد هم بازنگری شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به وجود مشکلات فراوان در حوزه زنان و خانواده ادامه داد: با توجه به اجرایی نشدن برنامه پنجم توسعه در موضوع زنان و خانواده، باید ابتدا وضعیت این برنامه مشخص شود تا پس از آن نمایندگان به برنامه ششم توسعه بپردازند. در حال حاضر منتظریم ببینیم تکلیف مطالبه نمایندگان از دولت برای اعلام جزئیات و اسناد پشتیبان برنامه به کجا می رسد تا سپس به تصویب آن فکر کنیم.

لاله افتخاری با تاکید بر تصویب سیاستهای کلی جمعیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: دولت گفته بود در برنامه ششم توسعه سیاستهای ابلاغی جمعیت را وارد می کند اما در لایحه احکام برنامه ششم توسعه هیچ اشاره ای به موضوع افزایش جمعیت نشده است، که این نیز یکی از خواسته های مجلس از دولت، در تنظیم برنامه ششم توسعه به شمار می رود.