برترین تصاویر جهان در ۲۴ بهمن ۹۴

کودکان در جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران (AP)
آتش بازی جشن سال نو در چین (chinadaily)
ساخت مجسمه نهنگ از شاخه های درخت بید در «بریستول» (PA)
حمل دسته های گل رز در بازار گل پاکستان (ZUMA PRESS)
مسابقه شترسواری در ابوظبی (AFP)
فروشنده هندی با باری پر از توپ های رنگی (AP)
کودکان پنج ساله سوری چشمان خود را در جنگ از دست داده است. (Reuters)
پرواز هواپیما در آسمان ابری آلمان (AP)
کودکان فیلیپینی در آب گرفتگی بر اثر شکستن لوله آب، بازی می کنند. (AP)
هنرمندی در حال ساخت یک ماسک در انگلیس (Reuters)
اعتراض کشاورزان خارج ساختمان پارلمان آتن در یونان (Reuters)
نوزاد چهارماهه مبتلا به میکروسفالی «کوچک بودن مغز» بر اثر ویروس زیکا در برزیل (Reuters)
کودکی قبل از جشن با طبل ها بازی می کند. (chinadaily)
پرواز غاز ها هنگام سپیده دم (Reuters)
تجمع مردم نپال در بازدید نخست وزیر این کشور از محله ای در کاتماندو (Getty)
مراسم سنتی سوزاندن عود در جشن سال نو معبدی در چین (Reuters)
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