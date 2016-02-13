به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین‌المللی کشتی جام مربیان و ورزشکاران اوکراین امروز و فردا (۲۴ و ۲۵ بهمن ماه) در شهر کی یف اوکراین برگزار می شود.

تیمهای منتخب کشتی آزاد و فرنگی کشورمان در این رقابت ها که با حضور کشتی گیران کشورهایی همچون آمریکا، مولداوی، گرجستان، کوبا، آذربایجان، اوکراین، الجزایر، برزیل و اتریش برگزار می شود حضور دارند و ۱۰ نماینده کشورمان امروز (شنبه) به مصاف حریفان خود می روند.

در کشتی آزاد میثم حیدری، پیمان یاراحمدی و حسن رحیمی در اوزان ۶۵، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم به روی تشک می روند و در کشتی فرنگی نیز مهرداد مردانی در وزن ۵۹ کیلوگرم، عظیم گرمسیری و فرشاد بلفکه در وزن ۷۱ کیلوگرم، یوسف اخباری و مهدی فلاح در وزن ۸۰ کیلوگرم و داود گیل نیرنگ و مصطفی صالحی زاده در وزن ۹۸ کیلوگرم به مصاف حریفان خود می روند.

فردا نیز ۱۰ نماینده کشورمان به میدان می روند که در کشتی آزاد مهران نصیری، در ۶۱ کیلوگرم، سعید داداش پور در ۷۰ کیلوگرم، رضا بیات و محمدجواد ابراهیمی در ۸۶ کیلوگرم و جعفر شمس ناتری در وزن ۱۲۵ کیلوگرم و در کشتی فرنگی نیز علی ارسلان و وحید میرفتح الهی در وزن ۶۶ کیلوگرم، جمال اسماعیلی در وزن ۷۵ کیلوگرم، داود اخباری در وزن ۸۵ کیلوگرم و بهنام مهدی زاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مصاف رقبای خود می روند.

بر این اساس برنامه این رقابتها به شرح زیر است:

شنبه ۲۴ بهمن ماه:

ساعت ۹ تا ۱۷ و ۱۸:۳۰ تا ۲۱: مسابقات مقدماتی، رده بندی وفینال اوزان ۵۹، ۷۱، ۸۰ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی و اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۸: وزن کشی اوزان ۶۶، ۷۵، ۸۵ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۲۵ بهمن ماه:

ساعت ۹ تا ۱۹: مسابقات مقدماتی، رده بندی وفینال اوزان ۶۶، ۷۵، ۸۵ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

اختلاف ساعت اوکراین با ایران ۹۰ دقیقه است به طوری که ساعت ۹ به وقت اوکراین، ۱۰:۳۰ به وقت ایران است.