تاسیس وزارتخانه طنز و شوخ طبعی در امارات

مهرآباد*- علیرضا لبش: کشور امارات تصمیم گرفته است که وزارتخانه شادی و طنز تاسیس کند. نخست وزیر این کشور این تصمیم مهم را در پیام توئیتری خود در راستای شادسازی اهالی این کشور و سایر مردم جهان اعلام کرد.

ایشان افزودند البته شایان ذکر است این وزارتخانه سالها به صورت غیررسمی آغاز به کار کرده بود و ادعاهایی مبنی بر متعلق بودن جزایر سه گانه ایران به این کشور و تحریف نام خلیج فارس از اقدامات مثبت این وزارتخانه بوده که موجی از شادی و نشاط را در سراسر دنیا با خود به همراه داشت.

حاکم دبی که نخست وزیر این کشور هم می باشد افزود این وزارت خانه در آینده هم با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد و با بیان ادعاهای واهی تر موجبات نشاط و خنده در کشور و منطقه و در نهایت در کل جهان را ایجاد خواهد کرد.

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