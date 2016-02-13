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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۱۸

توسط شرکت خودروساز آلمانی؛

یک کامیون کمپرسی جدید رونمایی شد

یک کامیون کمپرسی جدید رونمایی شد

شرکت «مرسدس بنز» آلمان از کامیون کمپرسی جدید خود رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت خودرو سازی «مرسدس بنز» آلمان، کامیون کمپرسی جدید خود را با نام «Sprinter Extreme» روانه بازار کرد.

این کامیون کمپرسی دارای فضای قابل توجهی برای بارگیری است و به طول ۶ متر و با ارتقاع ۲ متر و ۴۱ سانتیمتر ساخته شده است.

همچنین در قسمت بالای اتاق این کامیون کمپرسی تعدادی چراغ «مه شکن» وجود دارد که قابلیت تنظیم به قسمت بالا، چپ و راست را دارند.

در ساخت این کامیون کمپرسی از فولاد و آلیاژهای بسیار قدرتمند استفاده شده و ظرفیت بارگیری این کامیون ۲۳۵۵ کیلیو گرم است.

همچنین این کامیون کمپرسی می تواند تا ۳۴۰۰ کیلو گرم را بکسل کند.

کد مطلب 3050672
علیرضا کمندی

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