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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۴۷

با صدور پیامی صورت گرفت؛

تقدیر امام جمعه و استاندار کرمان از حماسه آفرینان راهپیمایی۲۲بهمن

تقدیر امام جمعه و استاندار کرمان از حماسه آفرینان راهپیمایی۲۲بهمن

کرمان - نماینده ولی فقیه در استان و استاندار کرمان از حضور غرور آفرین و افتخار آمیز حماسه سازان ۲۲ بهمن ماه تقدیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه و استاندار کرمان با صدور پیامی از حضور غرور آفرین و افتخار آمیز حماسه سازان ۲۲ بهمن ماه تقدیر کردند.

متن این پیام بدین شرح است: در طلیعه سی و هشتمین  بهار انقلاب اسلامی، حضور تک تک مردمان ایران سربلند و کرمانیان راست قامت در آئین گرامیداشت ۲۲ بهمن ماه شکوفه های امید را در دل دوستداران نظام مقدس جمهوری اسلامی نشاند و نشان داد که نهال نوپای انقلاب اسلامی، اکنون ریشه در دل یکایک این ملت قهرمان دوانده و با هیچ طوفانی به لرزه در نخواهد آمد.

مردم دیار کریمان نیز در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با حضور دشمن شکن و حماسی خود نشان دادند که همواره در مسیر ترسیم شده به دست امام راحل (ره) و با تکیه بر رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب به پیش می روند.

در این مجال از حضور حماسی حماسه سازان ۲۲ بهمن ماه در سراسر ایران به ویژه دیار کریمان قدردانی کرده و توفیقات روز افزون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را آرزومندیم.

کد مطلب 3050674

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