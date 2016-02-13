جشن پایان گازرسانی به روستاهای «ری»/ساخت هتل ۵ستاره در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، هدایت الله جمالی پور درباره میزان اعتبارات جذب شده برای فعالیت های صنعتی این شهرستان (۹۳ و۹۴) گفت: اعتبارات حوزه های مختلف در این بخش از مرز ۲۳۰ میلیارد تومان گذشته است.

وی ادامه داد: اعتبارت مذکور از محل اعتبارات ارزش افزوده است که بخشی از آن مستقیم به حساب دهیاری ها و شهرداری ها واریز شده و بخشی در اختیار فرمانداری در ۵ بخش آب، درمان، بهسازی راه های روستایی، تجهیز بیمارستان، گازکشی به روستاها مورد استفاده قرار گرفت.

وضع آب شهرستان ری خوب است

فرماندار ری وضعیت آب در این شهرستان را مطلوب دانست و گفت: بخشی از مشکلات آب روستایی و شهری از محل ارزش افزوده و عوارض آلایندگی با اعتبار ۸ میلیارد تومانی و با احتساب آب کشاورزی با اعتبار بیش از ۱۰ میلیارد تومان مرتفع شد.

تجهیز و بهسازی بیمارستان هفت تیر و فیروزآبادی با اعتبار ۵ میلیارد تومان

جمالی پور از تجهیز دو بیمارستان «فیروزآبادی» و «هفت تیر» با اعتبار ۵ میلیارد تومان خبر داد و افزود: بخشی از این اعتبار برای ساخت کلینیک فوق تخصصی بیمارستان فیروزآبادی، بخشی برای توسعه اورژانس بیمارستان ۷ تیر و بخشی هم برای بهسازی مراکز درمانی شهرهای پیرامونی شهرستان اختصاص یافته است.

پس از ۳۰ سال راه های روستایی ری بهسازی شد

وی همچنین از بهسازی راه های روستایی شهرستان پس از ۳۰ سال خبر داد و گفت: راه روستایی ری با اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی برای اولین بار به مرحله آسفالت رسید و در حال حاضر تنها یک جاده روستایی باقی مانده که بهسازی آن قبل از پایان سال جاری به اتمام می رسد.

جمالی پور با بیان اینکه در حوزه آموزش قدم های خوبی برداشته شده است، گفت: اعتبار اکثر مدارسی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند کنار گذاشته شده تا قبل از پایان سال مراحل تکمیل آن را به اتمام برسانیم.

فرماندار شهر ری گفت: مجموعه ورزشی فاطمه الزهرا(س) ناحیه دو این شهرستان که سال ها بدون پیشرفت فیزیکی باقی مانده بود در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی افتتاح شد.

تمام روستاهای شهرستان ری تا قبل از سال ۹۵ گازکشی می شوند

وی از افتتاح گازکشی یکی از روستاهای شهرستان ری در ۲۲ بهمن ماه خبر داد و اظهار داشت: همه روستاهای فاقد گاز در ری از جمله روستاهای حسن آباد شناسایی شده اند که تا قبل از خرداد سال ۹۵ تمام روستاها از نعمت گاز بهره مند خواهند شد و اعتبار این پروژه از محل درآمد شرکت گاز تامین شده است.

فرماندار شهرستان ری گفت: میزان کل بودجه ای که از محل شورای برنامه ریزی توسعه استان بدون احتساب تعهدات قانونی درنظر گرفته شده ۱۳ میلیارد تومان است. ۶۰ میلیارد تومان هم از محل اعتبارات ارزش افزوده و عوارض آلایندگی است؛ ۲۹ میلیارد تومان هم ماه گذشته به شورای برنامه ریزی توسعه استان ارجاع دادیم تا تخصیص آن در اختیار دستگاه ها قرار بگیرد. در سال ۹۵ هم بودجه شهرستان افزایش ۱۵ درصدی خواهد داشت.

ساخت هتل ۵ ستاره در شهرستان ری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران فرماندار شهرستان ری همچنین از ساخت ۳ هتل در شهرستان ری توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: یک هتل ۵ ستاره و دو هتل ۳ و ۴ ستاره در شهرستان در حال ساخت بوده که جنب حرم حضرت عبدالعظیم (ع)، خیابان فداییان اسلام و دولت آباد ساخته می شوند.