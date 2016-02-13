ضرورت اهتمام جدی مسئولان برای اجرای طرح های زود بازده در میامی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاضی صبح شنبه در نشستی با مدیرعامل بانک انصار استان سمنان با حضور شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر میامی در محل شهرداری این شهر ضمن یادآوری اینکه مردم منطقه اکثرا به کشاورزی مشغول هستند، گفت: با توجه به کمبود صنعت در شرق استان، اعطاء تسهیلات با درصد سود پایین برای اجرای طرح های زودبازده برای سرمایه گذاری مهم است.

وی گفت: با توجه به اینکه بسیاری از بانک ها در شهرستان میامی استقرار پیدا نکرده اند مردم حساب های خود را به بانک های شهرستان شاهرود منتقل می کنند و استقرار بانک انصار در میامی می تواند کمک بزرگی به مردم این شهرستان کند.

اعطاء تسهیلات با بهره کم به بخش خصوصی

مدیر بانک انصار استان سمنان نیز در این جلسه با بیان اینکه بانک های انصار، شهر و ثامن به صورت خصوص مدیریت می شوند که مجوز همکاری با شهرداری ها را دارند، اظهار داشت: بانک انصار در حال حاضر در استان سمنان با شهرداری های بسطام و مهدیشهر تفاهم نامه همکاری دارد.

ایرج شمسینی غیاث وند افزود: بانک انصار در صورت آمادگی شهرستان میامی و همچنین در صورتی که زمینه لازم برای پیشرفت منطقه وجود داشته باشد در راستای استقرار باجه و دستگاه خودپرداز اقدام خواهد کرد.

وی با بیان اینکه بانک انصار تاکنون برای سرمایه گذاری در استان سمنان اقدامات خوبی انجام داده است، افزود: این بانک می تواند با همکاری شهرداری میامی در جذب بخش خصوصی و همچنین اعطاء تسهیلات به این بخش، حمایت خوبی برای سرمایه گذارانی انجام دهد.

مدیر شعب بانک انصار استان سمنان با بیان اینکه بانک انصار در زمینه صادرات محصولات کشاورزی و باغی نیز فعالیت می کند، تصریح کرد: با توجه به اینکه شهرستان میامی قطب کشاورزی استان سمنان محسوب می شود می توانیم در زمینه صادرات محصولات نیز مشارکت لازم را داشته باشیم.

شهرداری میامی نیازمند همراهی بخش خصوصی

شهردار میامی نیز در این جلسه گفت: با توجه به اینکه شهر میامی در مسیر تردد زائران امام رضا(ع) قرار دارد امید داریم با همکاری بانک انصار بتوانیم باجه ای از این بانک در شهر استقرار پیدا کند.

علیرضا سالار گفت: احداث سنگ شکن یکی از برنامه های شهرداری میامی است که بدلیل درآمد پایین شهرداری میامی نیاز به مشارکت بانک انصار در این زمینه است.

قاسم آقائی، عضو شورای اسلامی شهر میامی جذب سرمایه گذار را یکی از دغدغه های اصلی شورای شهر دانست و افزود: بانک ها با توجه به فعالیت گسترده اقتصادی خود می توانند در سرمایه گذاری و معرفی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در شهرستان کمک قابل توجهی داشته باشند.