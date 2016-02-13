حفاظت مشارکتی پلنگ ایرانی در دشتستان/ استقبال مطلوب جامعه محلی

حسین دلشب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حمایت و حفاظت از پلنگ ایرانی یکی از دغدغه‌های مهم فعالان عرصه محیط زیست است و از سال گذشته مطالعاتی در زمینه حفاظت از پلنگ ایرانی در استان بوشهر آغاز شد.

وی با اشاره به کسب اطلاعاتی در مورد جمعیت، زیست‌گاه و پراکنش پلنگ در محدوده استان بوشهر، خاطرنشان کرد: بخش‌های ارم و بوشکان شهرستان دشتستان استان بوشهر به عنوان پایلوت برای اجرای طرح حفاظت مشارکتی پلنگ ایرانی انتخاب شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به اجرای طرح حفاظت مشارکتی پلنگ ایرانی از پاییز امسال در استان بوشهر، اضافه کرد: مردم شهرستان دشتستان استقبال بسیار خوبی از اجرای پایلوت راهکارهای حفاظت مشارکتی پلنگ ایرانی در این شهرستان داشته‌اند.

وی به اجرای این طرح حفاظت مشارکتی با همکاری موسسه مطالعات پلنگ آسیایی اشاره کرد و ادامه داد: این طرح به صورت اجتماع‌محور اجرا می‌شود و در این راستا جوامع بومی و محلی برای اجرای طرح نقشی مهم دارند و نسبت به توانمندسازی آنها اقدام می‌شود.

دلشب، نتیجه اجرای طرح حفاظت مشارکتی از پلنگ ایرانی را افزایش قابل قبول جمعیت پلنگ ایرانی و گونه های وحشی مورد تغذیه آن دانست و بیان کرد: بومیان منطقه آموزش‌های لازم برای نحوه صحیح برخورد با حیات وحش و استفاده پایدار و بی‌خطر از طبیعت را فرا می‌گیرند.

وی به برخی از برنامه‌های آموزشی در اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: کارگاه هم اندیشی حفاظت مشارکتی پلنگ ایرانی در راستای توانمندسازی افراد با استفاده از روش یادگیری و اقدام مشارکتی برگزار شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به اجرای مرحله دوربین‌گذاری طرح حفاظت مشارکتی از پلنگ ایرانی در دشتستان، گفت: از دیگر برنامه‌ها در این طرح، شناسایی مشکلات موجود، اولویت‌بندی و تدوین راهکارها است.

وی به راه‌اندازی دفتر برنامه پایلوت طرح حفاظت مشارکتی از پلنگ ایرانی در بخش ارم شهرستان دشتستان اشاره کرد و ادامه داد: انتقال مفاهیم محیط زیستی و همچنین ایجاد یک کتابخانه در دفتر از دیگر برنامه‌های ما در این طرح است.