  1. هنر
  2. سینمای جهان
۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۵۸

جهان در انتظار «فروشنده»

پروژه اسرارآمیز اصغر فرهادی خریداران خارجی را جلب کرده است

پروژه اسرارآمیز اصغر فرهادی خریداران خارجی را جلب کرده است

فیلم جدید اصغر فرهادی با بازی ترانه علیدوستی و شهاب حسینی که ماجرایش در ایران می‌گذرد، توجه خریداران جهانی را جلب کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، اصغر فرهادی کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار با یک فیلم ایرانی دیگر باز می‌گردد که در حال طی کردن مراحل پس از تولید است و در زمستان در ایران فیلمبرداری آن به اتمام رسید.

کمپانی بین‌المللی فیلم مومنتو (MFI) که مرکز آن در پاریس است، با بنلوکس (سینرت)، سوییس (فرنتیک)، ایتالیا (راکی رد)، ژاپن (دوما اینک)، کره جنوبی (چالان)، لهستان (گوتگ فیلمز)، پرتغال (آلامبیک)، یوگسلاوی سابق (مگاکام)، یونان (سون فیلمز) و خاورمیانه (فالکون) برای پخش این فیلم قرارداد بسته است.  

هر چند قراردادهای نهایی پخش این فیلم روشن نشده اما فرهادی آشکار کرد که قصه این فیلم معاصر و درباره زوجی است که رابطه‌شان به خاطر مسایل اجتماعی به هم می‌خورد و خشونت‌آمیز می‌شود.

بازیگری که سابقه همکاری طولانی مدت با فرهادی دارد یعنی ترانه علیدوستی که نقش اصلی را در فیلم «درباره الی» بازی کرد و شهاب حسینی که در فیلم برنده خرس طلا و اسکار فرهادی یعنی «جدایی» جلوی دوربین رفت، در نقش زوج اصلی فیلم بازی کرده‌اند.

به گزارش مهر، در ایران این فیلم به نام «فروشنده» شناخته می‌شود ولی اسکرین دیلی از نام آن اظهار بی اطلاعی کرده است.

کد مطلب 3050698

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علیرضا منصوری ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      ایشون علاوه بر این که باعث افتخار سینمای ایران هستند؛ باعث افتخار سینمای جهان هم هستند، چون چیزی که توی دنیای شلوغ امروز مظلوم واقع شده، نهاد خانواده هست، چیزی که غرب اونو از دست داده و شرق هم داره از دست میده و چقدر خوبه که یه کارگردان ایرانی با روانشناسی جهانی و شرقی خودش داره به این موضع بی نهایت مهم به چشم یک جریان نگاه میکنه، من زندگی اجتماعی خودم و دیدم رو نسبت به خیلی از جنبه های اجتماعی مدیون نگاه ریزبینانه ایشون هستم ؛ براشون آرزوی سلامتی و توفیق بیشتر توی کار و زندگی میکنم.یا علی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها