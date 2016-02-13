پروژه اسرارآمیز اصغر فرهادی خریداران خارجی را جلب کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، اصغر فرهادی کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار با یک فیلم ایرانی دیگر باز می‌گردد که در حال طی کردن مراحل پس از تولید است و در زمستان در ایران فیلمبرداری آن به اتمام رسید.

کمپانی بین‌المللی فیلم مومنتو (MFI) که مرکز آن در پاریس است، با بنلوکس (سینرت)، سوییس (فرنتیک)، ایتالیا (راکی رد)، ژاپن (دوما اینک)، کره جنوبی (چالان)، لهستان (گوتگ فیلمز)، پرتغال (آلامبیک)، یوگسلاوی سابق (مگاکام)، یونان (سون فیلمز) و خاورمیانه (فالکون) برای پخش این فیلم قرارداد بسته است.

هر چند قراردادهای نهایی پخش این فیلم روشن نشده اما فرهادی آشکار کرد که قصه این فیلم معاصر و درباره زوجی است که رابطه‌شان به خاطر مسایل اجتماعی به هم می‌خورد و خشونت‌آمیز می‌شود.

بازیگری که سابقه همکاری طولانی مدت با فرهادی دارد یعنی ترانه علیدوستی که نقش اصلی را در فیلم «درباره الی» بازی کرد و شهاب حسینی که در فیلم برنده خرس طلا و اسکار فرهادی یعنی «جدایی» جلوی دوربین رفت، در نقش زوج اصلی فیلم بازی کرده‌اند.

به گزارش مهر، در ایران این فیلم به نام «فروشنده» شناخته می‌شود ولی اسکرین دیلی از نام آن اظهار بی اطلاعی کرده است.