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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۰۰

تیم وزنه برداری معلولان برای حضور در رقابتهای فزاع به امارات رفت

تیم وزنه برداری معلولان برای حضور در رقابتهای فزاع به امارات رفت

کاروان تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولان برای شرکت در رقابتهای بین المللی ۲۰۱۶ فزاع، عازم کشور امارات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، سیامند رحمان، علی صادق زاده، سامان رضی، سید حامد صلحی پور، حمزه محمدی، مجید فرزین و منصور پورمیرزایی به عنوان نمایندگان ایران در این مسابقات حضور می یابند.

احمد دلجوان، سرمربی تیم ملی و غلامرضا آسترکی، مربی تیم ملی هدایت ملی پوشان را بر عهده دارند و سید علیرضا حسینی نیز سرپرست کاروان است.

رقابتهای بین المللی وزنه برداری فزاع امارات با حضور بیش از ۲۱۰  وزنه بردار از ۴۲ کشور دنیا از ۲۶ تا ۳۰ بهمن ماه در دو بخش مردان و بانوان برگزار می شود.

تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولان ایران صبح امروز تهران را به مقصد امارات ترک کرد تا از روز دوشنبه  نمایندگان آن در این رویداد مهم جهانی حضور یابند.

این مسابقات با امتیاز نظارت کمیته بین المللی پارالمپیک، فرصتی برای وزنه برداران است تا جایگاه خود را در جدول رنکینگ جهانی ارتقا دهند.

کد مطلب 3050704

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