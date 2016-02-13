استفاده از تریبون نماز جمعه توسط نامزدهای خبرگان رهبری ممنوع است

حجت الاسلام محمدحسین روحی یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استفاده از تریبون نماز جمعه و امکانات دولتی توسط نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری ممنوع است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه زمان تبلیغات انتخابات خبرگان رهبری از ۲۲ بهمن آغاز شده است، گفت: نامزدهای انتخابات خبرگان می توانند از طریق صدا و سیما و سایر فضاها و ظرفیت های برای تبلیغات استفاده کنند.

روحی یزدی به قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری فصل چهارم ماده ۲۴ اشاره کرد و گفت: طبق این قانون نامزدها با هر سِمتی به طور یکسان مشمول این مقررات بوده و نباید تحت هیچ عنوانی بیش از آنچه که توسط کمیسیون بازرسی تبلیغات تعیین کرده است از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.

رئیس هیئت نظارت استان البرز ادامه داد: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نباید در هنگام پذیرش نامزدهای انتخاباتی تا تعیین نتیجه برنامه های تبلیغاتی را پخش کند.

روحی یزدی به ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: طبق این قانون استفاده از کارکنان، سایر امکانات دولتی، موسسات و شرکت های وابسته به دولت، نهادهای انقلاب اسلامی همچنین جایگاه خطابه نماز جمعه، شهرداری ها و همه دستگاه های که از بودجه عمومی کشور به هر مقدار استفاده می کنند برای تبلیغات همه نامزدهای انتخاباتی اکیدا ممنوع است.

هیچ کدام از نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری در البرز انصراف کتبی نداده است

وی استفاده از هر گونه روش تبلیغاتی نامزدهای و طرفداران اعم از تبلیغات کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از ۱۰۰ در ۷۰ سانتی متر را ممنوع اعلام کرد.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که «آیا از زمان آغاز تبلیغات تا کنون تخلفی در استان صورت گرفته است یا خیر» گفت: بله تخلفاتی انجام شده است و روز گذشته در یکی از شهرستان های استان از تریبون نماز جمعه استفاده شده است که خلاف قانون است.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز در پاسخ به این پرسش که آیا نامزدی از نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری در البرز انصراف داده است یا خیر، گفت: خیر تا کنون هیچ کدام از نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری در استان البرز انصراف کتبی ارائه نکرده است و اخبار منتشر شده از سوی استانداری البرز در خصوص انصراف یکی از نامزدها صحت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری البرز روز پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها مدعی انصراف یکی از نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری در استان البرز شده بود که با واکنش دفتر این نامزد انتخاباتی همراه شد.