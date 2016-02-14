گمنام ترین پزشکان ایران را بشناسید

هاشمی نوشته است: در میان انبوه خبرها، تصاويري از همت والاي همكاراني متعهد، توجهم را جلب کرد. گروهی از پزشکان و تیم درمانی، فارغ از هیاهوهایی که اغلب رنگ و بوی سیاسی کاری و سیاست بازی دارند، داوطلبانه به يكي از محروم ترين نقاط استان سیستان و بلوچستان رفته و كودكاني دارای مشكلات خاص نظير شكاف كام و ... را درمان كرده اند.تصاویر، نشان دهنده عزم‌هایی جزم، روح‌هایی بلند و نمادهایی بي بديل از تعهد و خيرخواهي است. انسان‌هایی از جنس فداکاری که دانش و تجربه خویش را خالصانه تقدیم كودكاني کرده بودند كه دوري از مركز و شهرهای بزرگ، آنها را از بسياري امكانات، محروم کرده است.اين منطقه و آن تصاویر هنوز در ذهنم زنده اند؛ اگر چه زندگي سخت مردم زاغه نشين کمتر قابل وصف است. پس از سفرم به آن دیار، تلاش‌های فراواني صورت گرفت تا آن‌چه در توان داريم براي زدودن محروميت از چهره سلامت آن منطقه به‌كار گيريم. بر كسي پوشيده نيست كه اين مهم بدون مشاركت خيران و کادر درمانی متخصص و دلسوز ميسر نيست؛ همان‌ها كه فارغ از بخشنامه و دستور، عزم شان را جزم مي كنند و هر آن چه در توان دارند، برای التیام دردی از جان دردمندان به کار می‌گیرند.بر خود فرض مي دانم همت والاي جناب آقای دكتر كلانتر هرمزي عزيز و همه پزشكان دلسوز و نيكوكار که ایشان را در این کارخیر ـ درمان كودكان ـ همراهی کردند، ارج نهم.بارها گفته‌ام و باز هم تاکید می کنم، جامعه پزشكي، پرشمار از زنان و مردانی است كه جز به سلامت هموطنان نمي انديشند و علیرغم همه مشکلات، همچنان بر عهد خود با خدا و مردم استوارند.براي همه همكاران دلسوز و نيكوكاري كه دست در دست هم، لبخند سلامت و شادي را بر لبان مردم اين سرزمین کهن مي نشانند، سلامتی و توفيق روز افزون آرزو مي كنم.