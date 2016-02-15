خبرگزاری مهر، گروه جامعه: «دریافت پول اجباری در مدارس دولتی و هیئت امنایی ممنوع است» این جمله بارها از زبان مسئولان آموزش و پرورش شنیده شده است و تغییر دولت ها نیز در تغییر این جمله تاثیری نداشته است. اما واقعیت محرزی که خانواده ها با آن درگیر هستند دریافت پول است.

در حالی که در مدارس دولتی به عناوین مختلف از والدین دانش آموزان مبالغی دریافت می شود، دریافت پول از والدین در مدارسی که برچسب هیئت امنایی در کنار اسم مدرسه زده شود، بسیار عادی تر به نظر می رسد. مدارسی که تعداد آنها رو به گسترش است و حتی گاهی به دلیل نبود مدرسه دولتی در یک منطقه، تنها انتخاب خانواده ها است.

حرف های متفاوت خانواده ها از مسئولان آموزش وپرورش

مسئولان آموزش و پرورش تاکید دارند که دریافت پول تخلف است، اگر پولی هم داده می شود باید داوطلبانه باشد، اما خانواده هایی که فرزندانشان در مدارس هیئت امنایی تحصیل می کنند، حرف های متفاوتی می زنند.

دریافت اجباری پول از والدین در مدارس هیئت امنایی

مادری که صاحب سه فرزند است و دو فرزندش در مدرسه ابتدایی و فرزند دیگرش در دبیرستان مشغول به تحصیل است به خبرنگار مهر می گوید: نزدیک به ۳۵۰ هزار تومان برای هر یک از فرزندانم که دبستانی هستند، شهریه خواسته اند و برای فرزندم که دبیرستانی است مبلغ ۷۰۰ هزار تومان می خواهند، البته فعلا پولی ندارم که پرداخت کنم تا پایان سال مهلت دارم این شهریه ها را بپردازم و چند بار از طریق فرزندانم برایم نامه ارسال کرده اند.

یکی دیگر از مادران که فرزندش سوم ابتدایی است، می گوید: ۳۰۰ هزار تومان شهریه تعیین کرده اند و در گروه تلگرامی که برای والدین تشکیل شده است، پیام های مختلفی داده می شود و تاکید بر پرداخت پول دارند؛ البته چک نیز قبول می کنند اما به هر حال پرداخت این شهریه اجباری است.

وی ادامه می دهد: به طرق مختلف از ما پول دریافت می کنند، برای مثال یک جزوه چند صفحه ای به دخترم داده اند که نهایت ۳ هزار تومان می شد اما از ما مبلغ ۳۰ هزار تومان دریافت کرده اند.

یکی دیگر از مادران نیز می گوید: حداقل ۲۰۰ هزار تومان باید پرداخت کنیم اما با توجه به اینکه مدرسه خوبی است این مبلغ را پرداخت می کنیم. گرچه اجباری بودن پرداخت ها تا پایان سال امر درستی نیست.

یک دانش آموز مقطع متوسطه نیز می گوید: یک میلیون تومان شهریه پرداخت کردم، البته برخی از دوستانم مثلا اگر از خانواده فرهنگیان، شاهد و ایثارگر باشند، هزینه کمتری پرداخت می کنند اما من نزدیک یک میلیون تومان دادم، برای فعالیت فوق برنامه نیز اگر معلم خارج از مدرسه بیاورند حتما پول جداگانه ای دریافت می کنند.

یکی دیگر از والدین نیز می گوید: من ساکن منطقه ۶ هستم و تمام مدارس این حوالی هیئت امنایی است و مدرسه دولتی که پولی دریافت نکند وجود ندارد یا تاکنون به چشم من نخورده است هر سال نزدیک به ۴۰۰ هزار تومان بدون اینکه فرزندم در فوق برنامه ای شرکت کند پرداخت می کنم.

برخی شنیده ها نیز از پرداخت شهریه های ۴ میلیون تومانی به ویژه در مقطع دبیرستان توسط اولیا حکایت دارد، شهریه هایی که به بهانه برگزاری کلاس های فوق برنامه گرفته می شود. کلاس هایی که به گفته مسئولان آموزش وپرورش شرکت در آن اختیاری است اما خانواده ها از اجباری بودن آن سخن می گویند.

اما سخنان مسئولان آموزش و پرورش به گونه ای دیگر است.

دریافت شهریه در مدارس هیئت امنایی ممنوع است

مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران می گوید؛ دریافت شهریه در مدارس هیئت امنایی ممنوع است؛ این مدارس تنها می توانند در فعالیت های فوق برنامه آن هم اگر خانواده ها تمایل داشته باشند هزینه دریافت کنند در این ارتباط اسفندیار چهاربند، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران به خبرنگار مهر می گوید: مدارس هیئت امنایی که کلاس فوق برنامه برگزار می‌کنند بر اساس ضوابط مشخص شده از مردم هزینه دریافت می‌کنند. در مدارس هیئت امنایی حضور دانش‌آموز در فعالیت‌های فوق برنامه اختیاری است و الزامی وجود ندارد و زمانی پول دریافت می‌شود که اولیای دانش‌آموز داوطلبانه فوق برنامه‌ها را انتخاب کنند.

همچنین نورعلی عباسپور رئیس شوراهای وزارت آموزش وپرورش نیز همانند دیگر مسئولان وزارت آموزش وپرورش دریافت پول را اجباری نمی داند و تاکید دارد: هدف از ایجاد مدارس هیئت امنایی ایجاد نوعی مدرسه نیست بلکه ایجاد نوعی مدیریت مدرسه است که مبتنی بر خرد جمعی و با حضور افراد ذینفع و برخی از اولیا دانش آموزان و با مدیریت مدرسه تصمیم می گیرند منابع مدرسه هیئت امنایی را تامین کنند و این منابع نباید از سوی اولیا تامین شود و فشاری بر روی آن ها باشد.

فلسفه مدارس هیئت امنایی به انحراف کشیده شده است

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت ها نیز معتقد است؛ فلسفه مدارس هیئت امنایی به انحراف کشیده شده است که باید از این موضوع جلوگیری کرد. کمیته نظارت و کیفیت بخشی، عملکرد مدارس هیئت امنایی را تا پایان سال بررسی می کند. مدارسی که نتوانسته اند به ازای تشکیل هیئت امنا کیفیت خود را نسبت به سال گذشته افزایش دهند به وضعیت سابق باز می گردند و به مدارس عادی تبدیل می شوند زیرا مدارس هیئت امنایی برای کمک به مردم است.

مرضیه گرد ادامه داد: متاسفانه برخی از مدارس هیئت امنایی با نام فعالیت های فوق برنامه مبالغی را از اولیا دریافت می کنند در صورتی که این مدارس خارج از جیب اولیا باید اداره شوند.

وی خاطرنشان کرد: بنده بازدیدهایی داشته ام و مدارس هیئت امنایی در حاشیه تهران دیده ام که هیچ پولی از خانواده ها دریافت نکرده اند و خانواده ها راضی بودند.

درآمد یک میلیاردی یک مدرسه هیئت امنایی

همچنین این معاون وزیر از مدرسه ای نام می برد که توانسته از برگزاری کلاس های فوق برنامه یک میلیارد تومان درآمد کسب کند و البته با توجه به بودجه های پایین آموزش و پرورش، این مسئله خوشایند وزارت آموزش و پرورش نیز هست.

به هر ترتیب، مسئولان وزارت آموزش و پرورش سعی در انکار این واقعیت دارند؛ واقعیتی که دانش آموزان و اولیا آن را درک می کنند و هر ساله از شروع تا پایان سال تحصیلی با آن درگیر می شوند.