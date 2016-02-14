موریانه‌ به جان دیوارهای تاریخی امامزاده احمد افتاد

خبرگزاری مهر، گروه استانها – عاطفه قلع ریز: امامزاده احمد که از نوادگان امام محمدباقر (ع) است، یکی ازشاخص ترین امامزادگان شهر اصفهان و از آثار باستانی فاخر عهد صفوی به شمار میرود.
بااینوجود، موریانهها در حالی به جان دیوارهای و بنای تاریخی این امامزاده افتادهاند که عضو هیئتامنای امامزاده احمد در گفتگو با مهر بیان کرد: بارها با میراث فرهنگی استان اصفهان در خصوص تخریب دیوارهای تاریخی امامزاده بهوسیله موریانهها گزارش دادهایم اما هیچ اقدامی در این راستا انجامنشده است.
معضل زباله و خطر انفجار در حوالی امامزاده احمد
بطلانی با اعلام اینکه امامزاده احمد در بافت قدیمی شهر اصفهان واقعشده بهطوریکه خیابانهای آن تنگ و باریک است بنابراین به خاطر تردد ماشین از گذرگاهی که امامزاده واقع است، با مشکل ترافیک مواجه هستیم، ادامه داد: با توجه به اینکه امامزاده در محله حسنآباد که یکی از محلات تاریخی اصفهان و محل کارگاههای صنایعدستی است، قرارگرفته همواره ترس از انفجار در این محل به دلیل بشکههای قیر که بیرون از مغازهها قراردادهشده، وجود دارد.
وی با گلایه از انبارهای سبزیفروشیها در این محل و محیط و زمینی که به محل تجمع زباله بدل شده است، خواستار رسیدگی شهرداری منطقه ۳ به این مشکلات شد و گفت: تمام این عوامل برای حفظ این بنای تاریخی ما را دلنگران کرده است.
بطلانی با اظهار اینکه بهطور تقریبی هر سه تا چهار ماه بین چهارتا پنج میلیون تومان از محل نذورات مردم در این امامزاده جمعآوری میشود، ادامه داد: ماهبهماه نمایندگانی از اوقاف به این امامزاده اعزام و پول جمعآوریشده را میبرند اما هیچ اعتباری از این پول صرف امور عمرانی امامزاده نمیشود.
وی بابیان اینکه در برخی از امامزادهها شاهد دفن اموات هستیم و با دفن هر جنازه بین سه تا چهار میلیون تومان هزینه دریافت و بسیاری از امامزادهها از همین طریق هزینه خود را تأمین میکنند، گفت: این در حالی است که با توجه به بحران خشکسالی که در اصفهان وجود دارد دفن جنازه در امامزادهها برای سلامتی ساکنان آن منطقه خطرآفرین است.
جمعآوری ۲۲ میلیون تومان نذورات مردمی در امامزاده احمد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان نیز در این خصوص که چرا هزینهای از نذورات جمعآوریشده در امامزاده احمد به این مکان تخصیص نمییابد، به مهر گفت: این امامزاده امسال چهار بار غبارروبی و اعتباری معادل ۲۲ میلیون تومان تاکنون جمعآوریشده است.
حجتالاسلام صادقی با اشاره به اینکه نزدیک به ۱۱ میلیون تومان از این پول، صرف حقوق خادم امامزاده میشود که هزینه حقوق دو برابری و عید پایان سال هم مانده است، گفت: ۱۱ میلیون تومان باقیمانده هم صرف هزینههای جاری ازجمله آب و برق و گاز امامزاده شده است.
وی در پاسخ به اینکه چرا هزینههای جاری یک امامزاده به ۱۱ میلیون میرسد، گفت: بابت قطع گاز حسینهای که در کنار امامزاده احمد قرارداد و جزو آن محسوب میشود سه میلیون تومان هزینه کردهایم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اذعان به اینکه ۸۵ درصد از هزینه نذورات جمعآوریشده صرف خود امامزاده میشود، افزود: ۴۰ درصد از هزینههای جمعآوریشده را به عمران امامزاده تخصیص میدهیم که پس از پرداخت حقوق خادم و هزینههای جاری، پولی نیز باقی بماند.
وی اظهار داشت: پنج درصد از اعتبار جمعآوریشده در امامزاده صرف امور فرهنگی میشود و ۱۰ درصد هم بر اساس قانون بهعنوان حق تصدی به اوقاف تعلق میگیرد.
بهرهبردار امامزاده احمد باید درزمینهٔ ترمیم دیوارهای باستانی اقدام کند
حجتالاسلام صادقی اعلام کرد: در خصوص مرمت دیوارهای امامزاده احمد که یکی از آثار باستانی و فاخر اصفهان است چند ماه پیش در راستای عمران امامزاده اقداماتی انجام دادیم اما در این خصوص که وظیفه حفظ و پاسبانی از میراث تاریخی بر عهده میراث فرهنگی است با مسئولان این ارگان وارد مذاکره شدیم که نصف هزینهها را ما و نصف دیگر را سازمان میراث فرهنگی تأمین کند که هنوز شاهد همراهی آنها نبودهایم.
وی اظهار کرد: در این راستا همچنین بهصورت کتبی با میراث فرهنگی در خصوص آسیب موریانهها به دیوارهای تاریخی امامزاده گزارشی را اعلام کردیم که حتی اوقاف حاضر به تأمین بخشی از هزینههای مالی است.
بااینوجود وقتی از فریدون اللهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در خصوص اینکه چرا فکری برای حفظ دیوارهای تاریخی امامزاده احمد نشده، گفت: هر نهادی که بهرهبردار امامزاده است، باید برای حفظ و مرمت آنجا نیز تلاش کند.
وی در پاسخ به اینکه مگر حفظ و مرمت از آثار تاریخی بر عهده میراث فرهنگی نیست، افزود: اگر بهرهبردار میراث فرهنگی باشد در مرمت و حفظ بنا هم نقش دارد.
دفن جنازهها تنها راه تأمین کسری هزینههای امامزادهها است
همه این حرفها در حالی است که به نظر میرسد نبود هماهنگی بین سازمانی در این راستا سبب شده تا یکی از میراث معنوی و فرهنگی اصفهان، روزهای ناخوشی خود را بگذراند و هر سازمانی هم در شرایطی که با کسری بودجه مواجه است، ترجیح میدهد مسئولیت کمتری را دراینبین بر عهده بگیرد که مشمول صرف هزینه نشود.
بااینوجود مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان برای جبران کسری درآمدها در این سازمان، راهکار دفن جنازه در امامزادهها را مطرح کرده است اما در آخرین نشست خبری خود از ممنوعیت دفن جنازه در امامزادههای اصفهان خبر می دهد.
وی در این خصوص گفت: هنوز هم در برخی محلات مردم بومی آن محل، جنازههای خود را در امامزادهها دفن میکنند.
حجتالاسلام صادقی در پاسخ به اینکه مگر دفن جنازهها در این بحران خشکسالی برای سلامتی افراد مضر نیست، افزود: ما مسئول این حوزه نیستیم و باید مرکز بهداشت در این خصوص نظر بدهد.
وی ادامه داد: وقتی امامزادهها باوجود نذورات مردم با کسری هزینه روبرو است تنها راه تأمین این کسری دفن جنازه است.
وی گفت: سالانه بین دو تا سه جنازه در امامزادهها دفن میشود و با توجه به اینکه امامزاده احمد در منطقه محروم واقع است بنابراین تاکنون نتوانستهاند اعتباری از این محل تأمین کنند.
البته این گفته وی در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی معافیتهایی را برای مساجد، حسینیهها، حوزههای علمیه، امامزادهها و معابد اقلیتهای دینی به تصویب رساندهاند اما گویا هنوز اعمال قانون به این حوزه وارد نشده و مکانهای مذکور مجبورند با متوسل شدن به راهکارهایی که در بسیاری از موارد هم اصولی و به مصلحت مردم نیست، کسری درآمدهای خود را جبران کنند.
این بار هم به نظر میرسد، چوب کسری درآمدزایی به ساختمان تاریخی امامزاده احمد خورده است و اوقاف و میراث فرهنگی آنقدر این پایان سال سرشان به تأمین کسری هزینههای خود گرم است که سوز سرمایی که تا مغز استخوان دیوارهای امامزاده احمد رسوخ کرده را حس نمی کنند.
