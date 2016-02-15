درآمد هفتگی ۷۰ میلیون تومانی با خوابیدن!

باشگاه خبرنگاران نوشت: شاید برایتان خنده دار باشد اما این یک مطلب کاملا جدی است. همین دوروبر خودمان آدم هایی زندگی می کنند که صاحب مشاغلی عجیب هستند. اغلب این مشاغل خنده دار به نظر می رسند اما خیلی ها به صورت کاملا جدی آنها را انجام می دهند.



نگهداری از پاندا



آیا تا به حال فکر کرده‌اید چگونه می‌توان با یک کار آسان به درآمد ۳۲ هزار دلار در سال رسید؟ شاید جالب باشد بدانید که نگه داری از پانداها در چین می تواند شما را به یک همچنین درآمدی برساند.



در مرکز نگه داری و تحقیقات بر روی پانداها در چین برخی از کارمندان آنها فقط وظیفه نگه داری از پانداها را دارند و باید ۳۶۵ روز سال خود را با این موجودات دوست داشتنی سپری کنند افرادی که مایل به داشتن چنین شغلی هستند باید دارای حداقل ۲۲ سال سن و داشتن اطلاعات کافی راجع به پانداها باشند.



استاد اسباب بازی لگو



دانشگاه کمبریج به همراه بنیاد لگو دست به همکاری جالبی زدند و آنها به دنبال یافتن افرادی مناسب برای شرکت لگو هستند، به تازگی دانشگاه کمریج پذیرفته اند که در راه اندازی یک مرکز تحقیقات و توسعه در زمینه ساخت انواع اسباب بازی لگو با آنها همکاری کنند و افراد مناسب را در آنجا استخدام کند و جالب است بدانید افرادی که به عنوان پروفسور لگو دراین مرکز شروع به فعالیت می‌کنند و می‌توانند درآمدی معادل ۴ میلیون دلار در سال داشته باشند و وظیفه آنها تحقیق و توسعه در مورد علایق کودکان و شرایط بنیاد لگو در مقابل رقبا است.



دکترا تخصصی شکلات شناسی



دانشمندان و طرفداران فرصت این را دارند که بتوانند در زمینه شکلات در مقطع دکترا به ادامه تحصیل بپردازند. آنها باید بیشتر در زمینه‌های بخش مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی تحقیق کنند و وظیفه آنها بهتر کردن طعم شکلات‌ها و بهبود کیفیت این ماده غذایی پر ارزش است و از این راه می‌توانند درآمد بسیار زیادی را کسب کنند.



درآمد هفتگی ۷۰ میلیونی تومان با خوابیدن!



درو لاوینسکی ۲۸ ساله یک شغل جالب و نا معمول دارد که علاوه بر کمک به علم می‌تواند برای او درآمد خوبی به همراه داشته باشد. در سال ۲۰۱۴ لاوینسکی بخشی از برنامه‌های تحقیقاتی ناسا بود که در مدت یک هفته درآمدی برابر ۱۸ هزار دلار برای او به همراه داشت.



طبق پروژه‌ی ناسا او باید به مدت ۷۰ روز دراز بکشد یا بخوابد و از جای خود بلند نشود و هدف از این کار کسب اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت استخوان‌ها و عضلات فضا نوردان در فضا بود این شغل آنقدر برای او جذاب بود که لاوینسکی شغل خود را رها کرد و به انجام پروژه‌های تحقیقاتی به ناسا پیوست و از این کار بسیار راضی است او برای بدست آوردن این شغل ۲۵ هزار نفر را پشت سر گذاشت.



خریدار اتومبیل فراری



مارسل ماسینی یک فرد شناخته شده در میان کلکسیونرهای خودرو است و دلیلش این است او تعداد بسیار زیادی از این اتومبیل‌ها ایتالیایی را تحت تملک خود دارد در واقع شغل او خرید اتومبیل‌های فراری است شغلی که شاید بسیار جالب به نظر بیاید. ماسینی پول زیادی برای خرید این اتومبیل‌های خود خرج می‌کند البته بعد از فروش آنها درآمد عالی کسب می‌کند او برای خرید یکی از اتومبیل‌های کلاسیک خود مبلغی برابر یک میلیون دلار پول پرداخت کرده است.



میزبان تخت هتل



در گذشته در بریتانیا شغل عجیبی وجود داشت که در فصول زمستان و پاییز رواج بسیار زیادی داشت که البته این کار بیشتر برای افراد ثروتمند و اشراف زادگان انجام می‌شد. جالب است بدانید که این شغل یعنی "گرم کردن رختخواب" هنوز در برخی از هتل‌های این کشور رواج دارد یعنی برخی برای گرم کردن رختخواب شما حقوق دریافت می‌کنند واین کار به این صورت است که آنها ۳۰ دقیقه قبل از خوابیدن شما به رختخواب شما می‌روند و آنجا را برای شما گرم می‌کنند.