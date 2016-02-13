به گزارش خبرگزاری مهر، محققین دانشگاه UCL با ارتقاء سیستم اطلاعات نوری توانستند رکورد جدیدی را در انتقال داده های دیجیتالی ثبت کنند که به عنوان سریع ترین زمان ممکن محسوب می شود.

در این شیوه محققین دانشگاه UCL انگلیس موفق به بهینه کردن سیستم SNR (نسبت سیگنال به نویز) شدند و توانستند فرایند پیشرفته سیگنال دیجیتالی را بکار گیرند که به وسیله آن بتوانند حداکثر داده ها را انتقال دهند.

به عبارت دیگر این گروه تحقیقاتی از پربازده ترین روشها برای کد گذاری داده ها در سیگنال های نوری استفاده کرده اند. سپس بطور هوشمندانه از تکنیک های کاهش نویز که معمولا در ارتباطات وایرلس استفاده می شود، بهره بردند و آنها را برای پخش نوری داده ها بکار گرفتند.

این در حالی است که سیستم های فعلی پخش نوری داده ها قادر به دریافت داده های سیگنال شبکه تا حداکثر ۱۰۰ گیگابایت در ثانیه هستند که ابداع این شیوه سرعت داده ها را به بیش از ۱ ترابایت در ثانیه افزایش می دهد. این سرعت تقریبا ۵۰ هزار برابر بیشتر از سرعت پخش داده های دیجیتالی در انگلیس است.

محققان این پروژه می گویند: برای مثال با این روش می توان مجموعه ای از فیلم های HD را ظرف کمتر از یک ثانیه دانلود کرد.

نتیجه این تحقیق در نشریه Scientific Reports منتشر شده است.