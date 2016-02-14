ضرغامی: ده نمکی پدیده سینمای ایران است!

ضرغامی نوشته است: فیلم سینمائی رسوائی (۲) ساخته ی مسعود ده نمکی را در جشنواره دیدم. این فیلم ، کلکسیونی از گزاره ها و مفاهیم اخلاقی ، انسان ساز و تکان دهنده است که با شیرین زبانی و مطابق با ذائقه ی عمومی ، به مخاطب منقل می شود . این هنر کمی نیست! فیلم قصه دارد و از ریتم خوبی برخوردار است و مخاطب را دچار خستگی نمی کند. جلوه های ویژه ی فیلم ، که عمدتا به وسیله ی رایانه و هزینه کم تولید شده ، بسیار متنوع ، باور پذیر و حرفه ای است و می تواند الگوی مناسبی برای سینمای ایران قرار گیرد. رسوائی (۲) ، بلوغ فیلمسازی مسعود ده نمکی است که سال ها بعنوان پدیده ی سینمای جمهوری اسلامی خود را به دیگران !! تحمیل کرده است. این فیلم می تواند از فروش خوبی در سطح جهانی هم برخوردار شود. سوژه ی فیلم ، باورپذیری و عمومیت دیالوگ های انسانی و روانشناسانه ، برخوردای از سکانس های کمیک و مفرح و از همه مهمتر جلوه های ویژه ی آبرومند می تواند مخاطبان جهانی را مجذوب خود کند. در زمان اکران ، خستگی و دلخوری از تن کارگردان و سایر عوامل و دست اندرکاران فیلم در خواهد آمد. خسته نباشید.