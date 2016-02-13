مردم از فرهنگ آبادانی خود در انتخابات حفاظت کنند

حجت الاسلام علی ابراهیمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری افزود: کاندیداها بایستی برنامه های خود را به مردم ارائه دهند و مردم نیز بایستی با شناخت کافی از کاندیداها دست به انتخاب افراد مومن، متدین، ولایی و انقلابی، کارآمد و تحول آفرین بزنند.

وی با بیان اینکه مردم آبادان حق دادن سه رای دارند از آنان خواست تا به هیچ وجه تک رای ندهند و از تمام حق خود در انتخاب کاندیداها استفاده کنند.

حجت الاسلام ابراهیمی پور با تاکید بر اینکه حضور باشکوه همراه با شعور سیاسی مردم در انتخابات به طور قطع انجام می شود، اظهار کرد: با وجود تمامی مشکلات باز هم شرکت در انتخاب ارزش دارد، مردم بایستی بکوشند تا فرهنگ آبادانی خود را حفظ کنند.

گره گشایی از مشکلات

امام جمعه آبادان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: آبادانی ها خواستار گره گشایی مقام معظم رهبری و مسئولان عالی رتبه نظام از مشکلات عدیده و همیشه ماندگار شهرشان هستند.

حجت الاسلام ابراهیمی پور یادآور شد: مردم آبادان به رغم گذشت ۳۷ سال از پیروزی انقلاب که هشت سال آن به جنگ تحمیلی گذشت و بازسازی ناتمام شهرشان و با وجود مشکلات فراوان در بخشهای مختلف، هیچگاه دست از انقلاب، نظام، امام و رهبرشان برنمی دارند، اغلب جوانان تحصیل کرده دانشگاهی این شهر از بیکاری در رنجند، اما بیکاریشان را به پای انقلاب نمی نویسند.

وی با تاکید بر اینکه حل مشکلات خواست اصلی مردمان مقاوم آبادان است، گفت: البته کارهای بزرگی در بخشهای مختلف اعم از آموزشی، گازرسانی، آب و غیره در آبادان انجام شده اما آبادان نیاز به یک نگاه خاص و ویژه کشوری دارد. مردم آبادان یک ظرفیت بزرگی دارند و در میان تمام شهرستانها و مراکز استانها یک شهر ویژه است.

به گفته حجت الاسلام ابراهیمی پور، وجود نیروهای خوش فکر و مستعد سبب می شود که نگاه به این شهر ویژه باشد.

وی با بیان اینکه ادارات و استعدادهای این شهر بایستی در کنار هم باشند و یکدیگر را تقویت کنند، افزود: بایستی بکوشیم تا فرصت را از کسانی که دنبال آنند تا ذره ای اندیشه و فکر را با هر وسیله ای تقلبی و تخلفی دنبال کنند بگیریم به همین دلیل مردم بایستی از فرهنگ آبادانی حفاظت کنند و در انتخابات حضور باشکوه و حماسی داشته باشند.