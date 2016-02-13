حسین رحمتی نشاط در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پایان چهاردهمین دوره لیگ برتر شطرنج مردان کشور تیم شطرنج تربیت قم با وجود مشکلات مالی و تنگناهای بسیار توانست در رتبه ششم کشور قرار گیرد.
وی افزود: لیگ برتر شطرنج کشور در حالی با قهرمانی تیم شهرداری تبریز به پایان رسید که تیم تربیت قم با ۳۷ و نیم امتیاز در جایگاه ششم قرار گیرد.
رئیس هیئت شطرنج استان قم گفت: آخرین مرحله از چهاردهمین دوره رقابتهای لیگ برتر شطرنج باشگاههای کشور طی ۳ روز و به میزبانی تیم دنیای فلز رشت در استان گیلان برگزار شد.
رحمتی نشاط بیان داشت: در هفته پایانی این رقابتها تیم تربیت قم ۶ دیدار برگزار کرد که نتیجه این رقابتها کسب سه پیروزی، دو شکست و یک تساوی بود و ۲ شکست تیم تربیت برابر تیمهای اول و دوم جدول رقم خورد.
وی عنوان کرد: شکست تیم شطرنج تربیت قم برابر تیمهای شهرداری تبریز و سایپا که ۲ تیم برتر جدول نهایی لیگ بودند به ترتیب با نتایج ۴ بر صفر و ۳ و نیم بر نیم مغلوب شد.
رئیس هیئت شطرنج استان قم تصریح کرد: تیم شطرنج تربیت قم با نتیجه ۲ و نیم بر یک و نیم برابر تیم دنیای فلز رشت به برتری دست یافت و در ادامه ۳ بر یک تیم شطرنج آذرخش خراسان رضوی را از پیش رو برداشت.
رحمتی نشاط افزود: سومین پیروزی شطرنج بازان قمی با کسب امتیاز ۳ و نیم بر نیم مقابل تیم شطرنج دریا برج شیراز بدست آمد تا در نهایت تیم تربیت قم با کسب ۳۷ و نیم امتیاز در جایگاه ششم چهاردهمین دوره لیگ برتر شطرنج یازده تیمی کشور قرار بگیرد.
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