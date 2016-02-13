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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۴۴

رئیس هیئت شطرنج قم در گفتگو با مهر خبر داد:

کسب عنوان ششمی تیم تربیت قم در لیگ بر‌تر شطرنج

کسب عنوان ششمی تیم تربیت قم در لیگ بر‌تر شطرنج

قم - رئیس هیئت شطرنج استان قم از کسب عنوان ششمی تیم تربیت قم در لیگ بر‌تر شطرنج مردان باشگاه‌های کشور خبر داد.

حسین رحمتی نشاط در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پایان چهاردهمین دوره لیگ بر‌تر شطرنج مردان کشور تیم شطرنج تربیت قم با وجود مشکلات مالی و تنگناهای بسیار توانست در رتبه ششم کشور قرار گیرد.

وی افزود: لیگ بر‌تر شطرنج کشور در حالی با قهرمانی تیم شهرداری تبریز به پایان رسید که تیم تربیت قم با ۳۷ و نیم امتیاز در جایگاه ششم قرار گیرد.

رئیس هیئت شطرنج استان قم گفت: آخرین مرحله از چهاردهمین دوره رقابتهای لیگ بر‌تر شطرنج باشگاه‌های کشور طی ۳ روز و به میزبانی تیم دنیای فلز رشت در استان گیلان برگزار شد.

رحمتی نشاط بیان داشت: در هفته پایانی این رقابت‌ها تیم تربیت قم ۶ دیدار برگزار کرد که نتیجه این رقابت‌ها کسب سه پیروزی، دو شکست و یک تساوی بود و ۲ شکست تیم تربیت برابر تیم‌های اول و دوم جدول رقم خورد.

وی عنوان کرد: شکست تیم شطرنج تربیت قم برابر تیم‌های شهرداری تبریز و سایپا که ۲ تیم بر‌تر جدول نهایی لیگ بودند به ترتیب با نتایج ۴ بر صفر و ۳ و نیم بر نیم مغلوب شد.

رئیس هیئت شطرنج استان قم تصریح کرد: تیم شطرنج تربیت قم با نتیجه ۲ و نیم بر یک و نیم برابر تیم دنیای فلز رشت به برتری دست یافت و در ادامه ۳ بر یک تیم شطرنج آذرخش خراسان رضوی را از پیش رو برداشت.

رحمتی نشاط افزود: سومین پیروزی شطرنج بازان قمی با کسب امتیاز ۳ و نیم بر نیم مقابل تیم شطرنج دریا برج شیراز بدست آمد تا در ‌‌نهایت تیم تربیت قم با کسب ۳۷ و نیم امتیاز در جایگاه ششم چهاردهمین دوره لیگ بر‌تر شطرنج یازده تیمی کشور قرار بگیرد.

کد مطلب 3050753

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