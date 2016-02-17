نظارت مربی بلاروسی بر اردوی تیم ملی کشتی بانوان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم منظمی در پایان رقابتهای آلیش و گراپلینگ بانوان قهرمانی کشور، گفت: این مسابقات برای دومین بار تحت نظارت فدراسیون کشتی و با کیفیت مناسب و استاندار جهانی برگزار شد که توانستیم در مسابقات قهرمانی کشور همزمان با کشتی آلیش رقابت‌های گراپلینگ را نیز برگزار کردیم که با استقبال چشمگیری مواجه شد و در عین حال چهره ها و استعدادهای جدیدی را توانستیم کشف کنیم.

وی درخصوص انتخاب برترین‌ها برای شرکت در رقابت‌های جهانی اظهار داشت: قرار است نفرات اول، دوم و سوم هر وزن در هر رشته به اردوی تیم ملی دعوت شوند و در ادامه اردوی مشترک با کشورهای ترکمنستان و قرقیزستان و حضور در مسابقات جهانی را برای ملی پوشان در نظر گرفته ایم که رقابتهای جهانی تابستان سال آینده برگزار خواهد شد.

نایب رئیس بانوان فدراسیون کشتی با اشاره به حضور ملی پوشان گراپلینگ در مسابقات جهانی و کسب سه مدال برنز افزود: در دوره گذشته سه ملی پوش را به رقابتهای جهانی اعزام کردیم که سه مدال برنز را برای نخستین بار به دست آوردند که حرکت جالب و جذاب برای تیم های شرکت کننده بود، چون در این رشته که بسیار سنگین است بانوان ایران با پوشش اسلامی رقابت می کنند و نکته قابل توجه و حائز اهمیت این است که بانوان کشورمان در هر دو رشته آلیش و گراپلینگ با حفظ ارزش‌ها و پوشش اسلامی رقابت می کنند.

منظمی درباره برنامه های تیم ملی اظهار داشت: نخستین اردوی تیم ملی در اسفندماه در هر دو رشته در خانه کشتی و با حضور مربی بلاروسی برگزار می شود و ورزشکاران اول تا سوم رقابت‌های قهرمانی کشور به اردو دعوت خواهند شد. ما می توانیم از تجربیات این مربی خارجی استفاده کنیم و پس از شرکت در جام قرقیزستان که ۲۶ و ۲۷ اسفندماه برگزار می شود، اردوی مشترکی را در این کشور برگزار می کند.

وی درخصوص حضور مربی بلاروسی نیز اظهار داشت: وی برای مدت ۱۰ روز در کنار تیم هستند، چرا که مربیان ایرانی خوبی داریم که در سطح خوبی هستند سعی داریم در سال ۹۵ به بخش توسعه و توانمندی منابع انسانی که هم مربیان و هم داوران است بپردازیم و این خلا را برطرف کنیم. بعد از این مدت مربیان ایرانی خودمان کار هدایت تیم ملی را برعهده می گیرند.

منظمی در خصوص توسعه ورزش بانوان در رشته های آلیش و گراپلینگ تصریح کرد: خوشبختانه استقبال خوبی از این ورزش ها در کشور شده به طوری که تعداد شرکت کنندگان بانوی ما حتی در برخی اوزان از آقایان نیز بیشتر است و شاهد روند رو به رشد آن نیز هستیم.

سرپرست حوزه نایب رئیسی بانوان فدراسیون کشتی در پایان خاطرنشان کرد: برای نخستین بار همانند آقایان که برای مربیان سازنده حقوق و حق الزحمه مربیگری در نظر می گرفتند برای بانوان هم سال گذشته این اقدام را انجام داد و ما شش مربی برتر را داریم که در دو بخش آلیش و گراپلینگ معرفی شده اند.