به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از هنرمندان ارمنستانی جمعه شب ۲۳ بهمن ماه در سومین روز از برگزاری سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر در قالب کنسرت «تریو ایروان» قطعاتی از موسیقی کلاسیک را برای علاقه مندانی که اغلب آنها از شهروندان اقلیت پایتخت بودند، در تالار رودکی اجرا کردند.

این اجرا که قرار بود با حضور وارهه بارسادانیان نوازنده ویولن، کارینه حق وردیان نوازنده پیانو و آنا هاروطونیان نوازنده ویولنسل روی صحنه برود به دلیل سانحه رانندگی که برای واهه بارسادانیان پیش آمد، با تغییراتی در ساختار ارکسترال و جایگزینی آرداشس گریگورا نوازنده فلوت برنامه را به حاضران در تالار ارائه دادند.

قطعات موتزارت تریو در سل مینور و شوپن تریرور در سل ماژور و اجرای قطعاتی از آرنو باباجانیان کومیتاس، ادوارد میرزویان و آستور پیاتزولا از جمله برنامه هایی بودند که در این کنسرت برای مخاطبان اجرا شد.

رازمیک اوحانیان رهبرگروه کُر ارکستر سمفونیک تهران در حین اجرای قطعات این کنسرت با حضور در صحنه به معرفی قطعات اجرایی می پرداخت.