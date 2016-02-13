افزایش سرعت عمل در رسیدگی به پرونده ها مهمترین مطالبه پلیس فتاست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید کمال هادیانفر با اشاره به اینکه مرکز امداد و فوریتهای پلیس سایبری کشور یکی از آسان ترین روش های برقراری ارتباط مردم با این پلیس است، اظهار داشت: افسران حاضر در این مجموعه به صورت ۲۴ ساعته در حال خدمت رسانی و ارائه مشاوره به مردم هستند و در صورت نیاز به شکایت های مردمی نیز رسیدگی لازم را می کنند و شهروندان می توانند ضمن تماس با تلفن گویای ناجا به شماره ۸۱۸۱۸ با انتخاب عدد 6 مشكلات سایبری خود را با این پلیس در میان بگذارند.

وی با اشاره به اینکه پرونده های تشکیل شده از طریق تماس های مردمی به ادارات و بخش های مربوطه در حوزه های پیشگیری و عملیاتی فتا ارجاع داده می شود، ادامه داد: از مجموع آمار چت های صورت گرفته با مرکز فوریت ها، ۹۰ درصد مربوط به دریافت گزارشات، ارائه راهنمایی به شهروندان، هشت درصد تشکیل پرونده و ارجاع به واحدهای تخصصی و دو درصد مربوط به شکایت از روند تشکیل پرونده ها است.

وی افزود: در مجموع تماس ها تاکنون ۴۵ درصد در زمینه کلاهبردای، ۱۸ درصد در زمینه حملات سایبری، ۲۰درصد در زمینه مزاحمت های برخط و نهایتاً ۱۷ درصد در زمینه برداشت های غیرمجاز؛ پاسخگویی صورت گرفته است که یقیناً با رضایتمندی ایجاد شده در بین مردم این آمارها سیر صعودی به خود خواهند گرفت و مراجعه مردم برای پیگیری امور خود از این طریق افزایش پیدا خواهد کرد.

سردار هادیانفر با بیان اینکه پلیس فتا به چهار عامل پیش بینی پذیری، دقت، سرعت و امنیت در رسیدگی به پرونده توجه ویژه دارد؛ خاطرنشان کرد: ما به دنبال افزایش سرعت عمل در رسیدگی به پرونده ها هستیم تا زمان کشف به وقوع را به حداقل ممکن برسانیم.

وی ادامه داد: هم اکنون تلاش ها در جهت رسیدن به استانداردهای پلیس کشورهای توسعه یافته و افزایش امنیت مردم در اولویت ما قرار گرفته است. امیدواریم که این مهم در آینده نزدیک بیش از گذشته محقق شود.

رییس پلیس فتا با اشاره به اینکه مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا زمینه ساز اعتماد بخشی میان مردم و پلیس شده، اظهار داشت: مردم به عنوان سرمایه های هر كشور نیازمند امنیت در ابعاد مختلف هستند؛ بر همین اساس برقراری ارتباط میان پلیس فتا و مردم بدون هیچ واسطه ای زمینه ساز افزایش ضریب امنیت خواهد بود و همین موضوع باعث خواهد شد مردم بتوانند برخی از لایه های پنهان جرایم را در اختیار پلیس قرار دهند.

وی ادامه داد: جرائم در محیط سایبر با جرائمی که در فضای عمومی جامعه رخ می دهد دارای شکل و نمایی متفاوت است؛ بر همین اساس رویکرد پلیس نیز در این زمینه می بایست متفاوت باشد و از تمام ظرفیت ها برای شناسایی و برخورد با عوامل بروز جرم استفاده کند.

وی تاکید کرد: البته تمام تلاش ها در راستای پیشگیری از وقوع جرائم است که این امر مگر با کمک مردم محقق نمی شود؛ ما در پلیس فتا علاقه مند به تشکیل پرونده قضایی نیستم و بیشتر به دنبال اطلاع رسانی، آگاه سازی و پیشگیری در جهت کاهش پرونده ها هستیم.

رییس پلیس سایبری كشور با اشاره به اینكه در امر اطلاع رسانی و آموزش متناسب با پیشرفت ها ی فضای مجازی و پیشگیری از وقوع جرایم اقدامات مثمر ثمری انجام شده است، بیان داشت: هر كاربر به طور منظم در طول ماه با نصب فایروال، آنتی ویروس و تغییر رمز كاربری و رمز خود می تواند از امنیت مناسبی برخوردار باشند و دست هكرها و مجرمان را از سامانه خود كوتاه کنند.

وی ضمن بیان اینكه در عرصه فضای مجازی امنیت ملی مرهون تلاش همه كاربران و مردم در تولید ایمنی می باشد، خاطرنشان کرد: ما امیدواریم در آینده ای نزدیک با فراگیر شدن آموزش، نهادینه كردن فرهنگ و اخلاق سایبری در سطح جامعه و پیوند بیش تر پلیس با مردم امنیت در فضای مجازی به مرز مطلوب تری نزدیک شود و در این راستا عرصه بر فعالیت بیگانگان و مجرمان بیش از گذشته در فضای سایبر تنگ تر شود.