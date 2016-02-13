به گزارش خبرگزاری مهر، آیین نقد و بررسی کتاب «انقلاب اسلامی چرا» با حضور سید مجید حسینی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مؤلف کتاب، محمد شفیعی‌فر، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، محسن ردادی، ‌عضو هیئت علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به همت دفتر تبلیغ و توزیع آثار کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

نویسنده این اثر، کتاب را در شش فصل و ۱۸۴ صفحه به نگارش درآورده است. این کتاب توسط کانون اندیشه جوان در سی‌و هفتمین سال پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شده است.

چرا انقلاب مردم ایران در سال ۱۳۵۷ سویه‌ای اسلامی یافت؟ چرا انقلاب اسلامی ایران، مارکسیستی یا لیبرالیستی یا غیره نشد و به شکل‌گیری یک حکومت اسلامی که بر پایه گفتمان فقهی بود، سؤالاتی است که در این کتاب پاسخ گفته شده است.

آیین نقد و بررسی کتاب «انقلاب اسلامی چرا» یکشنبه، ۲۵ بهمن ماه ساعت ۱۲:۴۵ در سالن همایش کانون اندیشه جوان به نشانی خیابان انقلاب اسلامی، خیابان وصال شیرازی، کوچه بهنام، پلاک ۱۹ برگزار می‌شود.