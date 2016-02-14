هرگز آیفون یا آیپد خود را روی این تاریخ تنظیم نکنید!

تابناک نوشت: پس از ماجرای لینک مشهوری که تازگی در اینترنت سروصدای زیادی به پا کرده بود و باز کردن آن از طریق مرورگر سافاری در آیفون، منجر به کرش کردن این هوشمند میشد، دومین دردسر بزرگ برای آیفون و کاربران آن را شاید بتوان در نقص فنی عجیبوغریبی پیدا کرد که اخیراً کاربران و کارشناسان متوجه آن شدهاند؛ تاریخی که میتواند آیفون شما را برای همیشه به یک شیء بیمصرف تبدیل کند.
مسأله بسیار ساده است اگر به شکل دستی در تنظیمات iOS به یکم ژانویه ۱۹۷۰ برگردانید، این کار منجر به آن خواهد شد که گوشی هوشمند شما برای همیشه از دست برود. این امر فقط در مورد آیفون نیز صادق نیست، بلکه آیپد و یا آیپاد هم به این مشکل فنی مبتلا هستند.
این مشکل به قدری جدی است که بسیاری از کاربران در اینترنت و در انجمنهای تخصصی نیز اشاره کردهاند که حتی تلاش برای بازگرداندن گوشی به حالت عادی و با استفاده از فنهای بازیابی توسط نرمافزار iTunes نیز کارگر نبوده است. این نقص فنی در آیفون، آیپد، آیپاد لمسی با پردازشگر ۶۴ بیتی مجهز به iOS ۸ یا iOS۹ و همچنین آیفون ۵ اس، آیپد ایر، آیپد مینی و نسل ششم آیپاد لمسی دیده شده است.
هنوز علت دقیق این امر مشخص نیست؛ اما برخی حدس و گمانها آن را ناشی از روشهای iOS برای ذخیرهسازی زمان و تاریخ میدانند که منجر به آن میشود، تاریخ یکم ژانویه ۱۹۷۰ با مقداری برابر با ۰ یا کمتر از ۰ ذخیره شود و در نتیجه همه پروسههای دیگری که به نحوی با زمان سروکار دارند، دچار مشکل شوند.
البته کاملاً مشخص است که کاربران اتفاقی اقدام به تنظیم تاریخ روی یکم ژانویه ۱۹۷۰ نمیکنند و درنتیجه میتوان گفت، این نقص فنی آن گونه که به نظر میرسد، هم خطرناک نیست. البته نه به شکل ۱۰۰ درصد. چرا که یک بدافزار میتواند کاملاً مستقیم از این نقص برای آسیب رساندن به کاربران استفاده کند.
نکته جالب آنکه بسیاری از کاربران شبکه اجتماعی Reddit تلاش کردند، با تنظیم تاریخ دستگاه خود بر روی یکم ژانویه ۱۹۷۰ این موضوع را انکار کنند که همگی با گوشیهای ازکارافتادهای مواجه شدند که نهایتاً باید توسط اپل با یک دستگاه جدید جایگزین شود. «آی تابناک» اکیداً توصیه میکند که شما از این کار پرهیز کنید.
در حالی که دستگاههای Jailbreak شده، میتوانند با برخی از ابزارها و ترفندها خود را در برابر این نقص فنی مصون کنند، سایر کاربران باید راه ایمنی را از طریق تنظیم دستی تاریخ و ساعت و خاموش کردن گزینه تنظیم خودکار پیدا کنند.
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