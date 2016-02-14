دلیل بازگشت بازیکن اوکراینی الاصل به تیم ملی تنیس روی میز بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بانوان به منظور معرفی نفر چهارم این تیم برای حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار شد که طی آن النا تیتارنکو در مرحله اول و دوم انتخابی به عنوان قهرمانی دست یافت. بدین ترتیب این بازیکن اوکراینی الاصل پس از سال ها مجددا مجوز حضور در تیم ملی تنیس روی میز ایران را به دست آورد.

این بازیکن که پیش از این برای تیم ملی تنیس روی میز ایران در میادین مختلف بازی کرده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تصمیمش برای بازگشت به این تیم اظهارداشت: من چند سال گذشته در اوکراین زندگی می کردم و آنجا به امر مربیگری تنیس روی میز مشغول بودم چون به خاطر داشتن فرزند کوچک فرصت زیادی برای تمرین کردن و بازی کردن نداشتم

وی که حدود یک سال پیش مجددا به ایران بازگشت، ادامه داد: طی این مدت خیلی به تنیس روی میز و بازگشت دوباره به این رشته خیلی فکر کردم. من تنیس روی میز را خیلی دوست دارم و می خواستم شرایطی فراهم شود تا بتوانم مجددا بازی کنم. این شد که با مشورت همسرم تصمیم به بازگشت رسمی و جدی گرفتم و این موضوع را به فدراسیون هم اطلاع دادم. البته می دانستم که برای بازگشت کار خیلی سختی دارم اما تصمیم جدی بود و می خواستم آن را اجرا کنم.

تیتارنکو در مورد حضورش در مسابقات انتخابی تیم ملی و مجوزی که برای شرکت در مسابقات کسب سهمیه المپیک به دست آورد، گفت: مسابقات خوب بود. بازیکنانی که در این رقابت ها شرکت داشتند خیلی جوانتر از من بودند اما تجربه من بیشتر بود اگرچه من هم سال ها از تیم ملی و شرایط مسابقه دور بودم اما به هر حال تجربه به کار من آمد و توانستم پیروز شوم. از این بابت هم خیلی خوشحالم چون حالا با جدیت و هدف تمریناتم را دنبال می کنم.

این بازیکن تیم ملی تنیس روی میز در مورد مسابقات کسب سهمیه المپیک و اینکه شانسی برای نتیجه گیری از این رقابت ها دارد یا نه،گفت: قبلا حضور در چنین رقابت هایی به میزبانی ایران را تجربه کرده ام؛ نتیجه گرفتن از این مسابقات خیلی سخت است چون موضوع اصلی سهمیه المپیک است و همه برای دستیابی به آن تلاش می کنند.

تیتارنکو گفت: چهار سال پیش که شنیدم ندا شهسواری این سهمیه را به دست آورده، خیلی خوشحال شدم. امیدوارم امسال هم یک ایرانی صاحب این سهمیه شود. در مورد خودم هم امیدوارم که چنین اتفاقی بیفتد. البته می دانم که کسب سهمیه خیلی سخت است اما به هر حال هیچ کاری نشد، ندارد به خصوص اگرتلاش صورت بگیرد. باید تلاش کنم تا به آن برسم.