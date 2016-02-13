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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۰۹

مدیرفنی تیم فوتسال عراق:

فقط به صعود قانع نیستیم/ با تاکتیک جدید مقابل ایران بازی می‌کنیم

فقط به صعود قانع نیستیم/ با تاکتیک جدید مقابل ایران بازی می‌کنیم

مدیرفنی تیم ملی فوتسال عراق می‌گوید این تیم با تاکتیک و روش جدیدی برابر ایران بازی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، «علی طالب» بعد از پیروزی تیم ملی فوتسال عراق برابر اردن و صعود عراق به مرحله یک چهارم نهایی و رویارویی با ایران برای قرار گرفتن در صدر جدول، اظهار کرد: کادر فنی تیم عراق صرفا به صعود به مرحله بعد قانع نیست بلکه هدف ما صعود به عنوان تیم اول است هرچند که با یکی از بهترین تیم‌های دنیا (ایران) بازی داریم.

وی افزود: ما برای بازی با ایران روش‌ها و تاکتیک‌های جدیدی را در نظر داریم. اگر به عنوان تیم دوم گروه صعود کنیم به ازبکستان می‌خوریم که میزبان مسابقات است. ما باید به مسابقات جام جهانی کلمبیا صعود کنیم و برای همین به پیروزی نیاز داریم.

تیم‌های ملی فوتسال ایران و عراق فردا یکشنبه در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات جام ملتهای آسیا در ازبکستان به مصاف هم خواهند رفت.

کد مطلب 3050811

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