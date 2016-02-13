شاهرود میزبان نشست ملی کاهش بلایای طبیعی شد/۳۱ استان دنبال یک هدف

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی پیش از ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی خود با حضور اصحاب رسانه به میزبانی مركز بهداشت شهرستان شاهرود، ضمن بیان اینکه شاهرود از صبح دوشنبه میزبان مدیران کاهش بالای طبیعی دانشگاه های علوم پزشکی کشور است، توضیح داد: در این نشست دکتر اردلان رئیس دفتر سلامت و کاهش بالایای طبیعی کشور به همراه نمایندگانی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدیران گروه دفتر کاهش بلایای طبیعی علوم پزشکی سطح کشور حضور خواهند داشت.

وی درباره اهداف برگزاری این نشست، افزود: این نشست به صورت فصلی و دوره ای همواره مورد توجه دانشگاه های علوم پزشکی بوده و این بار نیز با هدف رونمایی از دو طرح در قالب توانایی های دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به عنوان قطب آموزش و ایمن سازی خانواده ها در موضوع بلایای طبیعی برگزار خواهد شد.

سامانه مدیریت بحران رونمایی می شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درباره برنامه های این همایش کشوری، گفت: رونمایی از سامانه پشتیبانی خدمات سلامت در بلایای طبیعی که برای نخستین بار در کشور و حتی می توان گفت بی نظیر در دنیا خواهد بود در زمره مهمترین برنامه های این همایش ملی است.

محمدی درباره این سامانه توضیح داد: این سامانه نه تنها تا کنون در کشور وجود نداشته است بلکه در دنیا نیز از آن استفاده نشده است که به همراه رونمایی از نرم افزار مراقبت از بلایا موسوم به دی اس اس وظیفه مدیریت بحران، کاهش بلایای طبیعی، هشدار درباره سوانح، رصد آنلاین محیطی، مشخص کردن زمان، مکان و نوع آسیب ها، مختصات مکانی فاجعه و برنامه ریزی محیطی برای اعزام کمک و امداد را در خود جای داده است که می تواند در فرایند مدیریت بحران بسیار تاثیرگذار باشد که در طول برگزاری همایش نمایندگان استان های کشور به صورت شش گروه ۱۰نفری از طرز کار این سامانه در روستاهای شاهرود بازدید می کنند.

وی افزود: با توجه به پتانسیل های بالای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در رفع بلایای طبیعی که نمونه آن را در تولید فیلم نمونه کشوری مقابله با آسیب های طبیعی در کشور و تحسین شده توسط نماینده سازمان جهانی بهداشت می توان مشاهده کرد، پروژه های خوبی توسط وزارت بهداشت و درمان بر عهده این دانشگاه گذاشته شده است که تهیه این نرم افزا و طرح جامع از نمونه های بارز آن است.

شاهرود پتانسیل های بالایی در زمینه کاهش بلایا دارد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درباره لزوم برگزاری نشست های ملی کاهش بلایای طبیعی و اهداف آن، توضیح داد: آمادگی پیش از وقوع یک مخاطره در سه مرحله قبل از وقوع، پاسخ به مخاطره و اقدامات پس از آن در کشور نیازمند کارهای جدی مطالعاتی و میدانی است که اگر نمونه این قبیل اقدامات در سطح ملی به خوبی انجام می شد حوادثی مانند زلزله ورزقان و بم در این سطح گسترده اتفاق نمی افتاد لذا عملکرد ارگان ها، مردم و شبکه امداد و بهداشت در زمان وقوع مخاطره مسئولان دفاتر بهداشت و کاهش بلایای طبیعی را برآن داشته است تا به صورت فصلی و مقطعی گرد هم آیند تا آموزش های این حوزه را بازآموزی کنند.

محمدی بازآموزی مهارت های کاربردی مقابله با بلایای طبیعی را یکی از مهمترین اهداف برگزاری این همایش دانست و گفت: مدیران گروه های دفاتر کاهش آسیب بلایای طبیعی سطح کشور با وجود اقدامات بسیار خوبی که در شهرستان شاهرود انجام شده است، با بازدید از دفاتر خدماتی روستایی و شهری می توانند آموزه های خود را به روز رسانی کنند که این مهم می تواند یکی از مهمترین اهداف برگزاری این همایش ملی باشد.

وی افزود: امروزه در شهرستان شاهرود بیش از ۷۰ درصد خانواده ها حتی در روستاها مورد آموزش بلایای طبیعی و مدیریت بحران موسوم به «سامانه دارت» قرار گرفته اند که هیچ دانشگاه علوم پزشکی در سطح کشور نه تنها به این سطح پیشرفت نرسیده بلکه به این رکورد نزدیک هم نشده است و دستاوردها و موفقیت های دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در زمینه مقابله با بلایای طبیعی قطعا می تواند دست مایه آموزش سایر همکاران در دفاتر کاهش بلایای طبیعی دانشگاه های علوم پزشکی کشور باشد.

آمادگی در برابر مخاطرات در کشور مطلوب نیست

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه متاسفانه هنوز در کشور آمادگی لازم برای مقابله با مخاطرات طبیعی وجود ندارد، گفت: ایران کشوری است که به خاطر وقوع خشکسالی، زلزله، گسل های طبیعی، سیل، طوفان و ... سطح ریسک پذیری بسیار بالایی (معادل هشت از ۱۰) دارد اما از سویی برای مقابله با سطح آمادگی بسیار پائینی(معادل سه از ۱۰) روبرو است که این امر اهمیت پرداختن به مدیریت کاهش بلایای طبیعی را در کشور نشان می دهد.

محمدی با بیان اینکه دستیابی به اهداف حیطه کاهش بلایای طبیعی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، بیان داشت: برنامه های خوبی در زمینه کاهش بلایای طبیعی از سوی دولت و ارگان های ذی ربط در کشور انجام شده است اما باید بپذیریم که در وهله نخست این امور دیر بازده هستند و در مرحله بعد، تعامل بین ارگان ها و کار تیمی بین نهادهای ذی صلاح امر مدیریت بحران در کشور با مشکلاتی روبرو است.

وی ادامه داد: سه نوع ایمنی شامل سازه ای نظیر ساختمان ها، زیرساخت ها و تاسیسات، غیرسازه ای شامل ایمنی داخل بناها و ایمنی عملکردی به معنای تعامل برنامه ریزی درباره مدیریت و نحوه برخورد با بحران وجود دارد که به نظر می رسد در کشور ما هر سه مورد نیازمند کار بیشتر هستند.

سطح آمادگی شاهرود در برابر مخاطرات ۴ از ۱۰

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، از نگاه ویژه دولت یازدهم به مقوله سلامت و بهداشت سخن گفت و بیان داشت: خوشبختانه در سال های اخیر سلامت در اولویت امور دولت قرار گرفته است و همانطور که در بخش درمان امروز برای بیماران جز دغدغه های بیماری مسائل دیگری اعم از تهیه ابزار و وسایل مورد نیاز و مخارج وجود ندارد در بخش سلامت و آموزش هم بودجه و اعتبارات بسیار خوبی در کشور ابلاغ و تخصیص داده شده است که می تواند کار را برای فرهنگ سازی مقابله با بلایای طبیعی مهیا سازد.

محمدی درباره میزان آمادگی شهرستان شاهرود در مقابله با بلایای طبیعی نیز توضیح داد: امروزه میزان آمادگی عملیاتی در مدیریت بحران شاهرود ۴۹درصد است اما سطح آمادگی سازه ای در این شهرستان تنها ۲۴درصد برآورد می شود که این میزان بسیار اندک محسوب می شود از سوی دیگر میزان آمادگی غیر سازه ای در شاهرود نسبت به مخاطرات طبیعی ۵۸ درصد است که این فاکتور در کنار آمادگی عملیاتی مدیریت بحران از میانگین کشوری بالاتر است.

وی افزود: هم اکنون سطح آمادگی با بلایای طبیعی در شاهرود چهار از ۱۰ برآورد می شود و این در حالی است که این رقم طی سال های گذشته سه از ۱۰محاسبه می شد که نشان از افزایش سطح آمادگی مقابله با بلایای طبیعی در شاهرود دارد.