به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی ایران، محققین در Cork، سلول های بنیادی را شناسایی کرده اند که می تواند در آزمایشگاه به عروق خونی تبدیل شوند.

این عروق خونی قابل پیوند به جوندگان هستند. همچنین این سلول های بنیادی که مشابه آن ها در انسان نیز وجود دارد می توانند به بافت های دیگر مانند مثانه و مری نیز تبدیل شوند. اما انجام این مطالعه در انسان ظرف پنج سال آینده میسر خواهد شد. این محققان می گویند که سلول های بنیادی تمایل دارند که به طور نامحدودی تقسیم شوند و در این میان تنها یک ژن کافی است که این سلول های بنیادی را به سلول های عضلات صاف تبدیل کند.

سال ها طول کشید تا محققان توانستند این نوع نادر از سلول های بنیادی به نام سلول های پیش ساز اولیه «primitive progenitor cell» را شناسایی کنند. اما به محض شناسایی این سلول ها در جوندگان، مشابه انسانی آن ها نیز شناسایی شد. این سلول های پیش ساز می توانند به سلول های عضلات صاف بازبرنامه ریزی شوند.

عروق تولید شده از این سلول های بنیادی دارای عملکرد طبیعی است و جانورانی که این رگ به آن ها پیوند شد تا ماه ها زنده ماندند. این مطالعه موفقیتی بزرگ در زمینه جایگزینی عروق خونی محسوب می شود. محققان می گویند که دستاورد این مطالعه می تواند به بیش از ۳۰ درصد بیمارانی که نمی توانند متحمل جراحی های« bypass » شوند، کمک کند.

این مطالعه این پتانسیل را دارد که در مورد سایر بافت هایی که از بافت عضلانی صاف ساخته شده اند مانند مثانه، میزنای، پیشابراه و مری نیز مورد استفاده قرار گیرد.