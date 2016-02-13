  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۴۵

سید هاشم صفی الدین:

روسیه، ایران، سوریه و مقاومت با تروریسم مبارزه می‌کنند نه آمریکا

روسیه، ایران، سوریه و مقاومت با تروریسم مبارزه می‌کنند نه آمریکا

رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در سخنانی تصریح کرد: این روسیه، ایران، سوریه و مقاومت و نیروهای مردمی هستند که با تکفیریها مبارزه می کنند نه آمریکا و عربستان و ترکیه.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «سید هاشم صفی الدین» رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در سخنانی با اشاره به دستاوردهای اخیر ارتش سوریه در نقاط مختلف استان حلب، تصریح کرد: با توجه به تحولات میدانی اخیر، پیروزی بر تروریست های تکفیری در عرصه نظامی نزدیک شده و قدرت تکفیریها در حال فروکش کردن است.

بر اساس این گزارش، وی با اشاره به شکست حامیان تروریسم در سوریه در تحقق اهدافشان، اظهار داشت: تمامی معادلاتی که حامیان تکفیریها به آن دل بسته بودند و آرزوی عملیاتی شدن آن را داشتند در حال از دست رفتن است.

رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: دستاوردهایی که در حلب محقق شد، پروژه های آمریکا، عربستان و ترکیه را به شکست کشاند.

وی با اشاره به توطئه اخیر رژیم سعودی برای حمله نظامی زمینی به سوریه و حمایت آمریکا از این توطئه، اظهار داشت: سعودیها و آمریکایی ها به دنبال سرپوش نهادن بر رسوایی خود در منطقه و جهان هستند؛ آنها در صددند تا این حقیقت که روسیه، ایران، سوریه، مقاومت و نیروهای مردمی در حال نبرد با تکفیریها هستند را انکار کنند.

کد مطلب 3050842

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها