به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «سید هاشم صفی الدین» رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در سخنانی با اشاره به دستاوردهای اخیر ارتش سوریه در نقاط مختلف استان حلب، تصریح کرد: با توجه به تحولات میدانی اخیر، پیروزی بر تروریست های تکفیری در عرصه نظامی نزدیک شده و قدرت تکفیریها در حال فروکش کردن است.

بر اساس این گزارش، وی با اشاره به شکست حامیان تروریسم در سوریه در تحقق اهدافشان، اظهار داشت: تمامی معادلاتی که حامیان تکفیریها به آن دل بسته بودند و آرزوی عملیاتی شدن آن را داشتند در حال از دست رفتن است.

رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: دستاوردهایی که در حلب محقق شد، پروژه های آمریکا، عربستان و ترکیه را به شکست کشاند.

وی با اشاره به توطئه اخیر رژیم سعودی برای حمله نظامی زمینی به سوریه و حمایت آمریکا از این توطئه، اظهار داشت: سعودیها و آمریکایی ها به دنبال سرپوش نهادن بر رسوایی خود در منطقه و جهان هستند؛ آنها در صددند تا این حقیقت که روسیه، ایران، سوریه، مقاومت و نیروهای مردمی در حال نبرد با تکفیریها هستند را انکار کنند.