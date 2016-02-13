به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، با توجه به اهمیت استفاده از مدرسان بینالمللی در انستیتو ملی بازیسازی و بهرهگیری از تجربه بازیسازان مطرح بینالمللی، معاونت حمایت بنیاد ملی بازی سازی نتیجه این حضور کارگاه آموزشی چهار روزهای خواهد بود که نیمه اول اسفندماه برگزار شده و مباحث مختلف زیر را در برخواهد گرفت:
فعالیت در جایگاه یک طراح بازی (فکر کردن به کلیت کارگردانی کار، ثبات و سادگی در طراحی)
فعالیت در جایگاه هنرمند (تئوری رنگ، تاریخچه هنر، ترکیب بندی)
فعالیت در جایگاه فنی (تکنیکهای هنری در بازیهای ویدیویی، پروسه هنری یک بازی ویدئویی)
فعالیت در جایگاه مدیر (مدیریت تیم و شرایط بازاریابی)
کارگاه به صورت تعاملی و در چهار جلسه و در مجموع ۱۸ ساعت برگزار خواهد شد. مباحث به صورت عمومی و با دیدگاه هنری بوده و شرکت در آن به همه به خصوص هنرمندان توصیه میشود.
فلاوین کوبیه سابقه سالها تدریس در زمینه هنر و بازیسازی را دارد. همچنین در کارنامه وی، فعالیت در استودیو بزرگ یوبیسافت نیز به چشم میخورد.
علاوهبر این وی کارگردان هنری و طراح مراحل بازی The Unfinished Swan برنده دو جایزه بفتا ۲۰۱۲ بوده است.
زمان دقیق برگزاری و نحوه ثبتنام در این کارگاه آموزشی متعاقبا اعلام خواهد شد.
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