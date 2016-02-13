روزی که بارسلونا ۱۲ گل خورد

خبرگزاری ایسنا نوشت: سال ۱۹۳۱، فصل بزرگی برای اتلتیک بیلبائو بود. این تیم روزهای خوشی را با هدایت پنتلند سپری می‌کرد. خط حمله رویایی اتلتیکو به نام «فوق‌العاده‌ها» از لافوئنته، ایراراگوری، باتا، چیری دوم و گوروستیسا تشکیل شده بود.



لافوئنته بال کلاسیک و گلزن قهاری بود. ایراراگوری نیز بازیکن باهوشی بود که به او لقب «چاتو د گالداکانو» را داده بودند. باتا در مرکز خط حمله، گلزن تمام عیاری بود و چیری نیز مغز متفکر تیم به حساب می‌آمد. گوروسیتا بال چپ به بالا روخا مشهور بود که سرعت و مهارت بالایی داشت.



اتلتیک با شکست ۶ بر صفر رئال مادرید در چامارتین، (نام پیشین ورزشگاه رئال مادرید) سر و صدای زیادی به پا کرد. در عصری که بازی گوروستیسا نظم نداشت و تنها یک گل به ثمر رساند، بونت و تورگروسا عملکرد فوق العاده ای داشتند. مادرید در آن سال، ۱۵۰ هزار پسو برای بابی سامورا پرداخت کرده بود اما او در نیمه دوم بازی، آسیب دید. هنوز ماه اکتبر بود. ویدال مجبور شد مدت‌ها به جای او از دروازه حفاظت کند. در این بازی اتفاق دیگری نیز افتاد. اتلتیک با تحسین تماشاگران مادریدی، ورزشگاه را ترک کرد. چند روز بعد باشگاه از طریق نامه‌ای از این عمل قدردانی کرد.



اما این روند موفقیت‌آمیز به همین‌جا ختم نشد. در اولین بازی دور برگشت، اتلتیکو در سن مامس میزبان بارسلونا بود که برای اولین بار در لیگ اسپانیا، نتیجه دو رقمی ۱۲ بر یک را به ثبت رساند. باتا، هفت گل به ثمر رساند، چهار گل دیگر بین دیگر مهاجمان تیم تقسیم شد. دیگر گل توسط ساستره وارد دروازه بارسلونا شد. تک گل تیم مهمان را هم گولیورو به ثمر رساند.



خوسه ماریا ماتئو در این‌باره در روزنامه «لاگاستا دل نورته» نوشت:‌ در تیم، دو نوع تفکر وجود داشت. اولین تفکر این بود که گل‌های بیشتری را به ثمر نرسانند که آن هدیه ای برای تیم برنده به بازنده بود و دیگر تفکر نیز گلزنی تا بیشترین حد ممکن بود. با این اعتقاد که در فوتبال هیچ چیز منفورتر از بخشش نیست، اتلتیکو از لحظه اول در حمله بود. آنها توانایی بالایی در باز کردن دروازه حریف داشتند و در این دیدار نیز آن را به وضوح نشان دادند.



این گل‌ها در پایان فصل به درد اتلتیک خورد چون سه تیم هم‌ امتیاز، در صدر قرار گرفتند. ریسینگ سانتاندر، رئال سوسیداد و اتلتیک، ۲۲ امتیازی بودند که اتلتیک با تفاضل گل بهتر عنوان قهرمانی را به دست آورد. این تیم با ۷۳ گل زده و ۳۳ گل خورده، فصل را به پایان رساند. باتا برترین گلزن تیم بود. او در ۱۸ بازی لیگ، ۲۹ گل به ثمر رساند. گوروسیت ۱۵ و ایراراگوری ۱۰ گل را وارد دروازه حریفان کردند. در این سال اتلتیک جام حذفی اسپانیا را با شکست رئال بتیس بالای سر برد.