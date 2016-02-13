به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حوزه هنری لرستان محمد امیدی پور از اجرای عمومی نمایش «دلخون نامه» در تالار ماه حوزه هنری استان لرستان خبر داد.

وی گفت: نمایش دلخون نامه به کارگردانی یـدالـه شعبان تولید واحد نمایش حوزه هنری لرستان اسفند ماه ۹۴ در تالار ماه این حوزه به روی صحنه می رود.

مدیر کل حوزه هنری لرستان گفت: این نمایش که در دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر تیرنگ حائز رتبه بـرگزیده شده روایت داستـانی در خصوص ماجــرای یک تعزیـه بـا بـازی حدیث امیدی و یداله شعبان است.

امیدی پور افزود: نمایش دلخون نامه به مدت پنج روز در سالن نمایش ماه حوزه هنری لرستان میزبان نگاه علاقمندان خواهد بود.