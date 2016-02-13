  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۴

بعد از فرزانه توسلی؛

فرشته کریمی، نامزد کسب عنوان بهترین فوتسالیست زن دنیا

فرشته کریمی، نامزد کسب عنوان بهترین فوتسالیست زن دنیا

بازیکن تیم ملی فوتسال زنان ایران به عنوان نامزد کسب عنوان بهترین فوتسالیست زن دنیا انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت «فوتسال پلنت» طی روال هر ساله کاندیدای بهترین فوتسالیست‌های سال را منتشر کرد که در بخش بهترین فوتسالیست‌های زن دنیا در سال ۲۰۱۵، نام فرشته کریمی بازیکن تیم ملی ایران به چشم می‌خورد.

برای این بخش ۱۰ بازیکن یعنی آمانادا لیسا (برزیل)، آنا پاتریشیا (پرتغال)، فرشته کریمی (ایران)، لوسیلیا رنر (برزیل)، کارولین داسیلوا (برزیل)، دانیلا صوفیا (پرتغال)، الکساندرا سامورودوف (روسیه)، تاتیانا دبیاسی (برزیل)، وانسا پریرا (برزیل) و وانسا سوتلو (اسپانیا) کاندیدا هستند.

پیش از این فرزانه توسلی به عنوان نامزد کسب بهترین دروازه‌بان فوتسال دنیا انتخاب شده بود.

کد مطلب 3050877

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها