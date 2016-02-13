فرشته کریمی، نامزد کسب عنوان بهترین فوتسالیست زن دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت «فوتسال پلنت» طی روال هر ساله کاندیدای بهترین فوتسالیست‌های سال را منتشر کرد که در بخش بهترین فوتسالیست‌های زن دنیا در سال ۲۰۱۵، نام فرشته کریمی بازیکن تیم ملی ایران به چشم می‌خورد.

برای این بخش ۱۰ بازیکن یعنی آمانادا لیسا (برزیل)، آنا پاتریشیا (پرتغال)، فرشته کریمی (ایران)، لوسیلیا رنر (برزیل)، کارولین داسیلوا (برزیل)، دانیلا صوفیا (پرتغال)، الکساندرا سامورودوف (روسیه)، تاتیانا دبیاسی (برزیل)، وانسا پریرا (برزیل) و وانسا سوتلو (اسپانیا) کاندیدا هستند.

پیش از این فرزانه توسلی به عنوان نامزد کسب بهترین دروازه‌بان فوتسال دنیا انتخاب شده بود.