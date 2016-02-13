اجرای ۷۳ هزار طرح کسب و کار در کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر رزمجو در نشست تخصصی فرش که به منظور توسعه فعالیت های تولیدی مددجویان تحت پوشش در بخش فرش و گلیم برگزار شد، با اشاره به اینکه خودکفایی و توانمندسازی جامعه هدف تحت حمایت رویکرد اصلی در کمیته امداد است، افزود: از ۹۰۰ میلیارد تومان اعتباری که برای اجرایی کردن طرح های اشتغالزایی خرد و خانگی هزینه است بیش از ۷۰۰میلیارد تومان آن از تسهیلات بانکی تامین شده است. طی ۱۰ماهه نخست امسال جذب منابع بانکی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه جدی به اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: ما معتقدیم که مددجویان مجری طرح های خودکفایی تحت حمایت در جهت اقتصاد مقاومتی می توانند نقش آفرینی و تولید محصول داشته باشند به طوری که بازارشناسی محصولات مددجویان نیز در همین راستا تدوین شده است.

رزمجو با بیان اینکه ۷۰درصد جامعه هدف این نهاد در روستا ساکن هستند و ۸۰درصد مجریان طرح های قالی و گلیم بافی را دختران و زنان شامل می شوند اظهار کرد: باید با سرمایه گذاری بر روی این قشر از جامعه هدف آنان را در مسیر خودکفایی و توانمندسازی پیش ببریم.

وی با اشاره به اینکه این نهاد در حوزه آموزش به فرشبافان و تامین اعتبار در این بخش مشکلی ندارد، افزود: فرشبافان باید طرح های خود را مطابق نیاز جامعه ارائه دهند چراکه هر تولید در این حوزه را نمی توان به راحتی به فروش رساند.

قائم مقام معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گفت: فرش و گلیم یک هنر ودرآمد اقتصادی ارزشمند برای روستائیان محسوب می شود که امروزه فرش دستبافت به عنوان یک کالای سرمایه ای در بازارهای جهانی و بین المللی شناخته شده است.

رزمجو در ادامه در خصوص آموزش های فرش بافی امداد گفت: آموزش فرش بافی دراین نهاد با سایر آموزش های فنی و حرفه ای متفاوت و خاص است. نقشه هایی که فرشبافان تحت حمایت این نهاد می بافند منحصر به فرد و غیرتکراری هستند و مواد اولیه آنان نیز مرغوب و با کیفیت بالا تهیه و خریداری می شود.کمیته امداد دستبافته های بافنده ها را با قیمت کارشناسی و در صورت تمایل به فروش خود بافنده ها خریداری می کند.

مدیرعامل شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار کمیته امداد نیز در این نشست با بیان اینکه این شرکت با هدف بازاریابی و فروش محصولات مددجویان تحت حمایت این نهاد تاسیس و راه اندازی شده است گفت: فعالیت این شرکت به نحوی است که نمایندگی های کمیته امداد در استان ها و شهرستان ها محصولات و تولیدات مددجویان را شناسایی می کنند و از طریق فروشگاه ها تحت حمایت آن ها را به فروش می رسانند.همچنین این شرکت با شناسایی نیازهای بازار، تولیدات مددجویان را ساماندهی و هدایت می کند.

حسن غیوری زاده با بیان اینکه هم اکنون حدود ۶۷ هزار تولید کننده فرش و دست بافته های داری در کشور تحت حمایت کمیته امداد هستند افزود: فرش دستباف برای ما حکم تولید ملی و میراثی تاریخی را دارد لذا کمیته امداد در صنعت فرش باقی خواهد ماند و سرمایه گذاری های ارزشمندی را در این بخش خواهد کرد.

وی با بیان اینکه توانمندی در این حوزه بیشتر در استانها متمرکز شده است تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا بازارهای داخلی و خارجی را برای صنعت فرش مددجویان بیش از گذشته جذب کنیم. وجود نقشه و مواد اولیه مرغوب موجب خواهد شد این شرکت مشکلی در فروش این محصولات نداشته باشد لذا باید طرح های جدید و محصولات با کیفیت به بازار وارد کنیم.

غیوری زاده اظهارکرد: طبق آمار تا پایان دی ماه امسال ۱۳هزار و ۵۰۹ تخته فرش در فروشگاه ها و نمایشگاه های کمیته امداد موجود و آماده ارائه به بازار هستند.

طبق آمار وزارت کار، ۴۵ درصد اشتغال های کوچک در سال گذشته توسط کمیته امداد و ۵۵ درصد مابقی آن توسط ۱۸ دستگاه دیگر ایجاد شد که این آمار، نشان دهنده موفقیت امداد در بحث اشتغال است.

اکنون کمیته امداد به طور مشخص دو محصول فرش و صنایع دستی تولیدی مددجویان را به طور مستقیم خریداری می کند. سال گذشته کمیته امداد ۲۲۰ هزارمتر فرش به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان از ۶۷هزار بافنده تحت حمایت خریداری کرد.