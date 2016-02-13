۳۰۰ هزار فقره املاک و اموال دولتی در بانک املاک مستندسازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون قربان پور صبح شنبه در همایش مستندسازی اموال غیردولتی در ساری، با بیان اینکه هشت پروژه کلیدی در دولت تدبیر و امید برای وزارت اقتصاد و دارایی تعریف شد و یکی از این پروژه مدیریت دارایی بوده است گفت: مدیریت و مولدسازی دولت از پروژه‌های کلیدی است که در دولت تدبیر و امید در این وزارتخانه اجرایی شد که شامل شناسایی، شفاف‌سازی، ارزش‌گذاری و تأمین اموال و دارایی دولت است و طبق این پروژه، سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی کشور طراحی شد که بسیار جامع و پاسخگو است.

قربان پور بابیان اینکه نیازمند اطلاعات دقیق و بهنگام هستیم، افزود: اطلاعات مهم‌ترین، گران‌ترین و اقتدارترین عنصر تصمیم‌گیری است اما تا قبل از اجرای پروژه مدیریت دارایی که در دولت جدید اجرا شد، کمتر از هشت هزار فقره اطلاعات اموال دولتی در کشور درباره اموال و دارایی‌های دولتی در اختیار بود و این درحالی‌که است که این میزان امروز به ۳۰۰ هزار فقره رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها مکلف هستند اموال دولتی خود را در سامانه جامع ثبت کنند اظهار داشت: در غیر این صورت خدمات دولت به آنان قطع می شود.

وی ساماندهی اموال دولتی و فضای اداری را از برنامه ها بیان کرد و گفت: این طرح با ثبت اموال دولتی در سامانه جامع اموال محقق می شود.

قربان پور بابیان اینکه هر یک از قوا دستگاه‌های اجرایی مختلفی را زیرمجموعه خوددارند اظهار داشت: ذیل قوه مجریه ۱۸ وزارتخانه فعالیت دارند و در راستای مسئولیت مختلف، قانون‌گذار اموال و دارایی‌هایی را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار داده است و طبق قوانین باید وظایفی را انجام دهیم.

قربان پور با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد و دارایی دستگاه اجرایی فرابخشی است ادامه داد: جمع‌آوری اطلاعات و آمار و پاسخگویی از وظایفی است که بر دوش این وزارتخانه قرار دارد.