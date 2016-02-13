کلیات برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۵ دانشگاه آزاد تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد در کمیسیون دائمی هیات امنا این دانشگاه گفت: با تصویب برنامه و بودجه سال ۹۵ دانشگاه قبل از اتمام سال، همکاران ما در دانشگاه می توانند از ابتدای فرودین سال آتی برنامه های خود بر اساس بودجه جدید را اجرایی کنند.

وی با اشاره به برگزاری هفتادمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه، گفت: در حاشیه این اجلاس ۱۲ کمیسیون تخصصی برای تمامی روسای واحدهای دانشگاه برگزار می شود و هدف از برگزاری این کمیسیون ها تبیین برنامه و تشریح اهداف دانشگاه است.

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به خروج بسیاری از واحدهای دانشگاه از حالت زیان ده افزود: دو سال گذشته بسیاری از واحدهای دانشگاه در حالت زیان دهی قرار داشتند و دانشگاه مجبور بود از سازمان مرکزی هزینه های آنها را تامین کند. این در حالی است که اکنون تعداد معدودی از واحدها زیان بوده و کسری هزینه های آنها از صندوق مشترکی که در هر استان تشکیل شده، تامین می شود.

میرزاده همچنین از تاسیس دفتری برای ثبت اختراعات بین المللی در این دانشگاه خبر داد و گفت: به منظور ترغیب پژوهشگران، برای هر اختراع که ثبت بین المللی شود ۱۰ میلیون تومان پاداش در نظر گرفته می شود.

وی از تدوین آیین نامه رکود اعضای هیات علمی و اجرایی شدن از سال آینده خبر داد.

رئیس دانشگاه آزاد از برنامه ریزی برای کاهش روند هزینه های جاری در این دانشگاه خبر داد و گفت: کاهش هزینه های جاری یک ضرورت است چراکه می توان به نفع کارهای سرمایه گذاری و عمرانی از آن بهره برد.

در این جلسه، کلیات برنامه ششم توسعه دانشگاه، بودجه سال ۱۳۹۵ (تلفیق بودجه استانی دانشگاه، سازمان سما و واحد الکترونیک) با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون دائمی هیات امنا رسید تا در پنجم اسفندماه در هیات امنای مرکزی مطرح شود.

همچنین در این جلسه با ایجاد دفتر همکاری های علمی بین المللی در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه آزاد اسلامی در کشورهایی چون اتریش، اسلواکی، برزیل، انگلستان، کانادا و نیوزیلند موافقت شد.

شهریه دانشجویان عادی رشته های پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی برای سال ۹۵ معادل ۶۰ درصد شهریه مصوب وزارت بهداشت برای پردیس های خودگران و شهریه دانشگاه های خودگران نیز معادل ۸۰ درصد شهریه مصوب وزارت بهداشت برای دانشگاه های خودگران تعیین شد.