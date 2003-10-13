كشورهاي همسايه از دخالت درامور داخلي عراق اجتناب كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، عبدالله دوم پادشاه اردن دريك كنفرانس مطبوعاتي قبل ازعزيمت به سنگاپوربراي شركت در نشست سازمان كنفرانس اسلامي با بيان اين مطلب به خبرنگاران گفت: بركشورهاي مجاورعراق لازم است از دخالت در امور داخلي اين كشور اجتناب نمايند زيرا اين امر به نفع آنها نيست.

اين اظهارات همسوبا سخنان اخير" هوشيار زيباري " وزيرامورخارجه عراق مبني برمخالفت با اعزام نيروي ترك به عراق است.

وزيرامورخارجه عراق پيشتر گفته بود شوراي حكومت انتقالي عراق با مشاركت نيروهاي تركيه براي ايجاد امنيت در عراق مخالف است زيرا مردم عراق نه تنها ازحضور نيروهاي ترك، بلكه به طوركلي از حضورنيروهاي بيگانه درعراق ناراضي هستند.

اين درحالي است كه تركيه تنها كشورعضو سازمان كنفرانس اسلامي است كه آمادگي خود را براي اعزام نيرو به عراق به منظور كمك به نيروهاي اشغالگر آمريكايي اعلام كرده است .