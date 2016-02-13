به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لسترسیتی فردا یکشنبه در زمین آرسنال به میدان خواهد رفت.

صدرنشین حال حاضر رقابتهای لیگ برتر در دیدار رفت که به میزبانی این تیم انجام شد با نتیجه ۵ بر ۲ تن به شکست داده است.

کلودیو رانیه ری که تیم فصل جاری خود را با ۲۲ میلیون پوند بسته است، گفت: شاید این بازی برای آرسن ونگر مهم باشد اما بر ای ما چندان کلیدی به حساب نمی آید. فشار روی تیم های دیگر است. آرسنال فشار زیادی را تحمل می کند چون آرسن هر سال پول زیادی خرج می کند.

مربی ایتالیایی لستر ادامه داد: ما فشاری احساس نمی کنیم. زیرا کارمان را انجام می دهیم. ما هدفی فراتر از فانتزی بودن داریم. مردم می خواهند ما را زیر فشار قرار دهند چون از همان آغاز می گفتند لستر دیر یا زود می افتد. اما اکنون بعضی از مردم فکر می کنند ما می توانیم برنده باشیم. تیم های دیگر زیر فشار هستند چون پول زیادی خرج کرده اند و اگر نبرند فاجعه است.

وی افزود: اکنون احساس آرامش داریم. چرا فشار؟ ما با هوادارانمان می خواهیم به رویایمان جامه عمل بپوشانیم. کسی لطفا ما را از خواب بیدار نکند.