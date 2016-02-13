به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «بشار الجعفری» نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در سخنانی ضمن انتقاد شدید از سیاست های سازمان ملل متحد در قبال تروریسم در منطقه و جهان، این سیاست ها را «دوگانه» خواند.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: متأسفانه سازمان ملل متحد چشم خود را بر روی حمایت های مالی و تسلیحاتی برخی کشورهای منطقه از تروریسم بسته و هیچ اقدامی در این خصوص انجام نمی دهد.

الجعفری در ادامه اظهار داشت: بسیاری از کشورها داعیه مبارزه با تروریسمی را دارند که خود، عامل تشکیل آن هستند، اما شاهدیم که سازمان ملل هیچ موضعی در قبال آنها اتخاذ نمی کند.

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل همچنین بر لزوم آزادسازی جولان اشغالی و دیگر اراضی کشورهای جهان عرب که توسط رژیم صهیونیستی به اشغال درآمده است، تأکید کرده و گفت: آزادسازی اراضی اشغالی مقدمه نابودی تروریسم است.