۱۴ کاندیدا از اصفهان برای حضور در انتخابات خبرگان معرفی شدند

فضل‌الله کفیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز آمار نهایی کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری در استان اصفهان اعلام شده است، اظهار داشت: بر اساس این آمار ۱۴ نفر برای رقابت در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از استان اصفهان شرکت خواهند کرد.

فرماندار اصفهان در خصوص اسامی کاندیداهای استان اصفهان برای حضور در پنجمین مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: آقایان حمید الهی دوست، عبدالامیر خطاط، حسن آقا شریعتی نیاسر، سید یوسف طباطبایی‌نژاد، عبدالمحمود عبداللهی، محمد علوی، سید محمد علی فقیهی، محسن فقیهی سرشکی، عبدالرسول قاسمی کجائی، اصغر متین پور، منصور مظاهری، مرتضی مقتدایی، سید ابوالحسن مهدوی، عبدالنبی نمازی برای این انتخابات معرفی شدند.

وی اضافه کرد: لحظاتی پیش یکی از کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری انصراف خود را برای حضور در این انتخابات اعلام کرده است.