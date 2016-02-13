به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید هادی خامنه ای شامگاه جمعه در نشست الزامات حضور در انتخابات در محل دفتر بنیاد امید ایرانیان خراسان رضوی با اشاره به اینکه وعده اجرای طرح های عمرانی از سوی نمایندگان وعده هایی بی پایه و اساس است چرا که این اقدامات مربوط به حوزه فعالیت دولت است، گفت: نمایندگان فقط در زمینه برنامه و بودجه راجع به طرح های عمرانی می توانند نظر دهند.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی از نمایندگان چه قبل و چه بعد از انتخابات برای رای جمع کردن در حوزه انتخابیه خود مطالبات مردم را پیگیر می شوند حال آن که این اقدامات شایسته نمایندگی نیست.

دبیر کل مجمع نیروهای پیرو خط امام (ره) گفت: در ایام انتخابات مردم به واسطه دروغ افکنی عده ای قدرت فکر کردن را به درستی ندارند و در چنین شرایطی نسبت دروغ دادن به دیگران بسیار مشاهده می شود.

وی با تاکید بر شناخت نامزدهای انتخاباتی پیش از فصل انتخابات تصریح کرد: اما به طور معمول هر فکری و عمل به روزهای منتهی به انتخابات موکول می شود، در حال حاضر نیز با وجود شبکه های مجازی شایعات مردم را گیج می کند و برخی مدعی می شوند این کاندیداها افرادی نیستند که شما تصور می کنید.

حجت الاسلام خامنه ای تصریح کرد: نماینده ای که وارد مجلس می شود باید به یکی از حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و دیگر حوزه ها آشنایی کامل داشته باشد تا بتواند در امر قانون گذاری نقش آفرینی کند و براین اساس نباید کاندیدایی را دست خالی به مجلس فرستاد.

وی با تاکید بر اینکه دو گزینه شرکت یا عدم شرکت در انتخابات در پیش روی ما قرار دارد افزود: اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند همان اقلیتی که نمایندگان شان را پای صندوق های رای آورده اند رای می آورند، همان چیزی که الان در شورای شهر و شهرداری مشهد شاهد هستیم، بنابراین در صورت عدم شرکت در انتخابات خود را سرزنش خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه گروهی می خواهند مردم در صحنه انتخابات حضور نداشته تا به جای مردم تصمیم گرفته و انتخاب کنند، اظهار کرد: این عمل مخالف منطق انقلاب و امام راحل است چرا که امام بر مشارکت مردم در انتخابات تاکید فراوان داشته و برخلاف برداشت عده ای از کج اندیشان که حضور مردم را حضور تشریفاتی می دانند، سخنان ایشان در خصوص حضور مردم در صحنه تعارف نبود.

حجت الاسلام خامنه ای با بیان اینکه عقل و اختیار دو نعمتی است که خداوند به انسان عطا کرده است و هیچ کس نمی تواند از این اختیار استفاده کند و هر کس باید برای خود تصمیم بگیرد، تاکید کرد: ما نمی توانیم مسئولیتی را که بر عهده دیگران گذاشته شده را به کسانی واگذار کنیم که انتخاب مردم نیستند.

وی خاطرنشان کرد: بهترین نوع حکومت حکومتی است که مردم در آن بیشترین نقش را داشته باشند اما متاسفانه در جامعه ما برخی از مردم نسبت به برگزاری انتخابات ناامید و بی تفاوت شده اند.

دبیر کل مجمع نیروهای پیرو خط امام (ره) با اشاره به مخالفت برخی از نهادهای قانونی جامعه با جریان اصلاحات گفت: این نهادها مدعی هستند که جریان اصلاحات به دنبال سرنگونی نظام است و در مقابل ما هیچ گاه آنان را متهم نکرده ایم.

تندروی برخی گروه ها بیش از حد است

وی با بیان اینکه برخی از گروه ها به قدری تندروی دارند که حتی اصولگرایان نیز از آن ها دوری می کنند و آن ها را به خود نسبت نمی دهند، تاکید کرد: تندروها کسانی هستند که همچون داعش و گروه های تکفیری به چیزی پایند نیستند و به دیگران تهمت و اتهام بسیاری می زنند.

حجت الاسلام خامنه ای با اشاره به رد صلاحیت تعداد بسیاری از نامزدهای جناح اصلاحات در دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، تاکید کرد: تنها راه برون رفت از ورود عده ای تندرو به مجلس خبرگان رهبری رای دادن به افراد میانه رو است هر چند با این عمل نیز به طور کامل به اهدافمان دست نخواهیم یافت.