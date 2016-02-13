۱۶۵ شبکه فارسی زبان ضد اسلام فعال هستند/ فعالیت ۴۰۰۰ سایت انحرافی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مهدوی شاهرودی صبح شنبه در همایش صلابت حضور در انتخابات و نقش روابط عمومی ها در قرچک با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: مردم در انتخابات هفتم اسفندماه حماسه خواهند آفرید.

وی افزود: مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن با حضور حماسی خود، تجدید پیمانی دوباره با آرمان های امام و نظام اسلامی کردند و نشان دادند که در انتخابات پیش رو نیز حماسه دیگری خلق می کنند.

رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به نقش روابط عمومی ها برای برگزاری باشکوه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: روابط عمومی ها باید از هرگونه مواردی که ایجاد تنش در جامعه می کنند، پرهیز کنند.

مهدوی یادآور شد: باید از همه ظرفیت های لازم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری استفاده کرد.

وی با اشاره به فعالیت شبکه های ضد انقلاب و منحرف برای ضربه زدن به اعتقادات و باورهای مردم گفت: ۱۶۵شبکه ماهواره ای فارسی زبان ضد اسلام و انقلاب اسلامی و چهار هزار سایت و پایگاه اطلاع رسانی فارسی زبان انحرافی وجود دارد.