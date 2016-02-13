به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر موسوی کیا پیش از ظهر شنبه درمراسم افتتاحیه جشنواره فیلم «رشد»، اظهار کرد: استفاده از فیلم در آموزش و پرورش یک رویداد فرهنگی بوده که در قالب مستند علمی، انیمیشن و فیلم کوتاه ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه امروزه در سند تحول بنیادین، بحث بسته آموزشی مطرح است، افزود: در این بسته‌ها، در کنار آموزش، استفاده از ابزار یادگیری مانند فیلم آموزشی از جمله ضروریات است.

موسوی کیا با اشاره به اهداف ساخت فیلم «رشد»، بیان کرد: اعتقاد ما براین است که فیلم تنها یک کمک آموزشی نیست بلکه یک مکمل آموزشی است.

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: برای تکمیل فرآیند آموزش، نیازمند استفاده از فناوری‌های جدید و رسانه‌های تصویری مانند فیلم هستیم.

وی با تاکید بر اینکه فیلم‌های آموزشی باعث پایداری در یادگیری می‌شود، افزود: همه علمای تعلیم و تربیت به این نتیجه رسیده‌اند که بخش عمده یادگیری به بینایی مرتبط است.

موسوی کیا با اشاره به دیگر فواید استفاده از فیلم آموزشی در مدارس، اظهار کرد: همچنین استفاده از مستندهای علمی برای تعلیم دانش آموزان باعث نشاط و شادابی آن‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه عده زیادی از دانش اموزان دچار افسردگی هستند، افزود: بنابراین نیاز است که در درس در محیطی آرام و همراه با شادی و تفریح برای آن‌ها ارائه شود.

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین می‌توانیم با استفاده از برگزاری جلسات نقد و بررسی برای فیلم‌های آموزشی، استعداد‌های هنری و فناوری دانش آموزان را نیز شناسایی کنیم.

موسوی کیا با اشاره به اکران جشنواره فیلم رشد در نقاط مختلف استان، بیان کرد: در سال گذشته، یک سوم از دانش آموزان خراسان جنوبی تحت پوشش اکران این فیلم قرار گرفتند.

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: باید مسائل آموزش و پرورش از نگاه هنر هفتم مورد بررسی قرار گیرد.

جای خالی فیلم در بسته‌های فرهنگی خانواده‌ها

معاون صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی نیز در این مراسم با انتقاد از جای خالی فیلم در بسته‌های فرهنگی خانواده‌ها در استان، افزود: همچنین آموزش و پرورش باید بیش از این از رسانه‌های تصویری استفاده کند.

حسین عباس‌زاده افزود: فیلم‌های آموزشی باید بر اساس نیاز‌های مخاطب طراحی شده و در طول سال به طور مرتب در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه برای انتقال مفاهیم به دانش آموزان نیازمند زبان رسانه هستیم، اظهار کرد: زبان رسانه‌ای قدرت تجزیه و تحلیل را بالا برده و اندیشه دانش آموزان را پرورش می‌دهد.

عباس‌زاده با اشاره به ساخت فیلم رشد در استان، بیان کرد: آموزش و پرورش در جشنواره این فیلم به دنبال ارائه یک فیلم آموزشی است که در مستند و مستند داستانی خلاصه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باید با استفاده از رسانه به کمک معلم برویم، افزود: در عصر کنونی نمی‌توان با اطلاعات سنتی و از طریق سخنرانی با دانش آموزان ارتباط برقرار کرد.

عباس‌زاده ادامه داد: فیلم کوتاه، مستند علمی و انیمیشن سه بخش اساسی از رسانه بوده که باید به عنوان تکنولوژی آموزشی در اختیار معلمان و دانش آموزان قرار گیرد.

ر‌ها شدن ساخت فیلم «اینجا مدرسه نیست» به دلیل کمبود اعتبار

معاون صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه کارکرد فیلم هم آموزشی و هم تربیتی است، افزود: فیلم به لحاظ هنری توهمی از حرکات است که در آن گاهی فیلم به واقعیت و گاهی نیز واقعیت به فیلم تبدیل می‌شود.

عباس‌زاده با بیان اینکه آموزش و پرورش فقط به خاطر تعلیم و تربیت به سمت رسانه‌های تصویر می‌رود، اظهار کرد: مهم‌ترین جامعه‌ای که مد نظر این نهاد است، فراگیرانی هستند که جامعه هدف وی را تشکیل می‌دهند.

وی استفاده از فیلم را در یادگیری دانش آموزان بسیار تاثیر گذار دانست و افزود: باید فیلم‌های آموزشی زیادی در قالب مستند‌های علمی طراحی و ساخته شود.

عباس‌زاده با بیان اینکه در سال جاری با کمبودهای شدید مالی مواجه شدیم، بیان کرد: متاسفانه فیلم «اینجا مدرسه نیست» به دلیل کمبود اعتبار در مرحله طراحی باقی مانده و ساخته نشد.

معاون صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی تاکید کرد: مسئولان استانی باید حرکت به سمت دنیای رسانه، کارکرد فیلم و کارکرد رسانه‌ای آن را جدی بگیرند.