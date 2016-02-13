برای برگرداندن امنیت به جهان باید تلاش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «فرانک والتر اشتاین مایر» که در حال حاضر ریاست سازمان توسعه و همکاری اروپا را بر عهده دارد همچنین گفت:در حال حاضر در دوران طوفانی بسر می بریم و تنها در شرایطی بر این طوفان ها چیره می شویم که در اروپا با هم همکاری های لازم را داشته باشیم.
اشتاین مایر پیش از آغاز دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ با نمایندگان روسیه، فرانسه و اوکراین در قالب نشست نورماندی هم دیدار و گفتگو کرد. وی در این دیدار تاکید کرد:همچنان از دستیابی به راهکاری برای حل بحران فاصله داریم.
در نشست سالانه مونیخ سیاستمداران متخصص در امور امنیتی (معمولاً وزیران امور خارجه و دفاع)، نظامیان کارشناس امور بینالمللی و نیز برخی از صاحبان صنایع تسلیحاتی از کشورهای مختلف جهان به بحث و بررسی در خصوص مسائل امنیت جهانی میپردازند.
هزینههای این کنفرانس توسط وزارت دفاع آلمان و کمکهای مالی صنایع تسلیحاتی تامین میشود.
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